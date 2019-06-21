親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮航空罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

蘇貞昌稱派軍機幫長榮 李正皓：真正唬爛王

兵分兩路！長榮台北、桃園下午3點半提告空服員工會

貿易戰誰受傷最深？ 國銀老董直指這四大慘業

2019-06-21 14:48經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

第一金控今（21）日舉行股東會，針對貿易戰，董事長廖燦昌示警，網通產業、中低階自行車零組件、行李箱和工具機等四產業受到比較大影響，對於這些產業的融資會特別注意。

今日是廖燦昌上任董事長之後，第一次舉行股東會，小股東有備而來，準備了許多問題，有小股東關切美中貿易戰開打以來，全球金融局勢受到牽累，一銀該如何因應？

廖燦昌表示，海外風險控管方面，曝險金額會制定限額，包括中國大陸、歐洲、美國和日本，不同國家有不同限額。

廖燦昌說，除了對地區做限額，也會對產業做限額，產業曝險集中度太大，怕會造成風險擴增無法承擔。

廖燦昌說，財務操作方面盡量避開大陸曝險，貿易戰增加中國大陸2,500億美元商品提高關稅，一銀內部分析，網通產業、中低階自行車零組件、行李箱和工具機，這些產業會受影響，一銀也會特別留意，包括對這些產業的融資，影響有多大，都會採取因應措施。

由於一銀海外獲利占比達45%，但受到美中貿易戰，波斯灣情勢緊張，以及美國總統大選即將開跑，小股東擔心這些國際局勢衝擊下，海外獲利也會有風險，一銀有幾套劇本可以因應？

廖燦昌則表示，美中貿易戰影響全球經濟全面下滑，一銀除了隨時注意金融市場變化，在風險可控情況下，仍將積極推展海外業務以及海外分行的布局，除了繼續擴展歐美及東南亞市場，並且擴大規劃全球布局，擴增海外經營規模，同時也會不斷籌設新據點，增加海外獲利機會。

股東會一銀貿易戰
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

Q3僅50.7%企業徵才 較去年下滑

2019-06-21 14:37

勞部協助勞資對話 免費指派專家輔導

2019-06-21 14:37

迎用電旺季 工研院推「需量反應」

2019-06-21 14:37

立院三讀產創條例 四租稅優惠再延十年

2019-06-21 10:43

拚薪情！30歲新台幹前進東南亞 大咖台商每月獵才2千人

2019-06-21 09:16

臉書幣 楊金龍：只是代幣不是貨幣

2019-06-21 06:55

鎖定大陸內需市場商機 貿協促跨國集團來台採購

2019-06-21 06:10

名家觀點／科技戰延燒 政府要有戰略思考

2019-06-21 02:08

政院通過三方案 補貼回流台商核貸額5,000億

2019-06-21 01:27

5月外銷訂單連七黑 傳統貨品重傷

2019-06-21 01:25

今年經濟成長率 央行下修為2.06%

2019-06-21 00:22

電被誰吃掉了？ 逾4成冷氣冰箱用逾10年

2019-06-21 00:01

5月外銷訂單連7黑 機械產品最慘

2019-06-20 23:58

今年談TIFA 莫健加但書「美豬牛需有進展」

2019-06-20 23:54

貿易戰會不會演變成貨幣戰？ 楊金龍這麼說

2019-06-20 22:30

中美貿易戰升溫 民眾對「經濟成長率」預期呈小幅下滑

2019-06-20 22:25

高雄仁武產業園區 環評初審過關

2019-06-20 20:02

臉書幣若成功 楊金龍：涉及匯兌影響較比特幣大

2019-06-20 19:35

楊金龍：預估經濟成長為2.06% 未列美中貿易衝突

2019-06-20 17:55

央行理監事會最新決議 政策利率連12凍

2019-06-20 17:07

5月外銷訂單年減5.8％ 較去年同期下滑23.9億美元

2019-06-20 16:41

5月外銷訂單年減5.8% 資通信產品創歷年同期新高

2019-06-20 16:34

連七黑！5月外銷訂單387.2億美元 年減5.8%

2019-06-20 16:24

補助回流台商融資 從200億一舉調升至5千億

2019-06-20 16:07

韓國瑜爭取仁武產業園區 環評初審過關

2019-06-20 15:24

政院再推台商回流升級2.0 優惠貸款擴至5000億

2019-06-20 14:30

冷眼集／選前趕送利多！蔡政府「5塊大餅」 拚經濟還是拚選舉？

2019-06-20 14:30

台商回流2.0／藍批：大老闆借款幾乎免息 比學貸還低

2019-06-20 14:22

參加繁榮大高雄論壇 韓國瑜籲各界投資

2019-06-20 14:19

拚大選？經濟5法闖關 產創明三讀

2019-06-20 13:28

美中貿易戰 近七成台灣民眾擔憂升溫

2019-06-20 12:29

今年1-5月僑外投資30.6億元 較同期增9.48％

2019-06-20 12:10

政院核定優貸：回流台商5000億 在台企業1000億

2019-06-20 11:36

前五個月新南向國家來台投資金額 暴增七倍

2019-06-20 10:04

台鋁閃退、停電4次 廠商訴苦業績掉1/3醞釀撤店 微風南山：不適者淘汰！

2019-06-14 09:21

蔡佩君示警 越南已無便宜工資了

2019-06-13 15:37

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

整理包／什麼原因？ 逼長榮空服員走上罷工這條路

2019-06-20 22:55

長榮空服員罷工影響擴大 明後天取消86航班

2019-06-20 21:27

長榮航罷工首日停飛22航班 延誤6小時以上補償250美金

2019-06-20 18:00

長榮空服員投書：沈默的力量請妳覺醒

2019-06-20 16:31

長榮罷工 蘇揆：如有必要國防部出動軍機協助

2019-06-21 11:05

要搭機看這裡！長榮空服罷工砍香港、曼谷、巴黎16航班

2019-06-20 16:15

不斷更新／手上有機票嗎？長榮空服員罷工 取消班機名單整理

2019-06-21 10:10

長榮空服罷工不便險怎麼賠？ 產險公司：注意三大點

2019-06-20 16:25

新台幣升1.75角收31.175元 匯銀：最快明天重返「30」

2019-06-20 16:11

長榮「突襲罷工」！旅行社急提醒：航班正式取消前 團員還是要集合

2019-06-20 15:35

長榮、華航罷工都遇到 女主播嘆：消費者被當俎上肉？

2019-06-21 07:47

長榮空服員罷工 分組輪班「埋鍋造飯」長期奮戰

2019-06-20 23:14

林佳龍確定提前返台 長榮空服罷工交部四點應變計畫

2019-06-20 15:12

長榮罷工打亂出國旅程！ 旅客必知的「5項旅行社應變政策」

2019-06-20 20:24

長榮資方要求退糾察線？勞資抗議現場一度爆衝突

2019-06-21 10:46

反制罷工 長榮獎勵空服出勤一次最多發兩萬元獎金

2019-06-20 17:26

長榮罷工今影響3600人 明影響班次晚上10點公布

2019-06-20 20:11

新聞分析／一場兩邊準備好的罷工 旅客最輸

2019-06-21 00:50

長榮空服員突襲罷工 周五取消71航班

2019-06-21 00:06

影／郭台銘跪母展孝道 讓張忠謀夫人震驚又感動

2019-06-20 17:36

高鐵獲利創13年新高 拆解三大關鍵數字揭真相

2019-06-20 20:25

長榮航今日停飛71航班 最少影響營收3億元

2019-06-21 08:39

影／長榮轉機旅客塞爆櫃台 排隊約100公尺

2019-06-21 08:22

經濟解析／長榮突襲式罷工 其實工會早有準備

2019-06-20 20:54

出遊遇長榮罷工怎麼辦？ 專家教旅客這麼做拆解危機

2019-06-20 18:31

空服罷工影響 逾三成七長榮航班取消

2019-06-21 09:56

長榮空服罷工 航班取消、延誤理賠注意事項看這裡

2019-06-20 16:10

影／長榮空姐北上參加罷工 反遭抗議

2019-06-20 20:14

長榮過勞航班每月飛時破百 空服員累出滿身病

2019-06-21 11:05

央行戰熱錢 台幣爆巨量

2019-06-21 00:09

空服工會預告16時罷工 民航局估今影響33架次

2019-06-20 15:19

逾千名長榮空服員 徹夜輪班靜坐直到罷工結束

2019-06-20 20:53

長榮空服員罷工 工會嗆：罷工沒有時限

2019-06-20 18:53

影／長榮空服工會宣布罷工松機旅客：連廣播都沒有

2019-06-20 15:54

空服員罷工 小港機場旅客：長榮不應像現在這般

2019-06-20 18:42

長榮空服員罷工高呼「勞勞相挺」 公司：回去機場

2019-06-20 17:20

長榮航空：今日共36航班僅可飛14班

2019-06-20 17:17

長榮空服員突襲式罷工 旅行商業同業公會強烈譴責

2019-06-20 15:11

長榮總座為罷工鞠躬道歉 但堅拒禁搭便車條款

2019-06-20 17:02

空服員工會桃園徹夜靜坐 繳證施壓長榮

2019-06-20 21:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top