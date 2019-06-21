貿易戰誰受傷最深？ 國銀老董直指這四大慘業

2019-06-21 14:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



第一金控今（21）日舉行股東會，針對貿易戰，董事長廖燦昌示警，網通產業、中低階自行車零組件、行李箱和工具機等四產業受到比較大影響，對於這些產業的融資會特別注意。

今日是廖燦昌上任董事長之後，第一次舉行股東會，小股東有備而來，準備了許多問題，有小股東關切美中貿易戰開打以來，全球金融局勢受到牽累，一銀該如何因應？

廖燦昌表示，海外風險控管方面，曝險金額會制定限額，包括中國大陸、歐洲、美國和日本，不同國家有不同限額。

廖燦昌說，除了對地區做限額，也會對產業做限額，產業曝險集中度太大，怕會造成風險擴增無法承擔。

廖燦昌說，財務操作方面盡量避開大陸曝險，貿易戰增加中國大陸2,500億美元商品提高關稅，一銀內部分析，網通產業、中低階自行車零組件、行李箱和工具機，這些產業會受影響，一銀也會特別留意，包括對這些產業的融資，影響有多大，都會採取因應措施。

由於一銀海外獲利占比達45%，但受到美中貿易戰，波斯灣情勢緊張，以及美國總統大選即將開跑，小股東擔心這些國際局勢衝擊下，海外獲利也會有風險，一銀有幾套劇本可以因應？

廖燦昌則表示，美中貿易戰影響全球經濟全面下滑，一銀除了隨時注意金融市場變化，在風險可控情況下，仍將積極推展海外業務以及海外分行的布局，除了繼續擴展歐美及東南亞市場，並且擴大規劃全球布局，擴增海外經營規模，同時也會不斷籌設新據點，增加海外獲利機會。