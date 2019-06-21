台幣三日內狂升5角快衝一波 專家提醒不可不知換匯技巧

2019-06-21 13:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣近日漲勢凌厲。聯合報系資料照 分享 facebook

新台幣漲勢凌厲，今早又升值了1角多，暑假有海外旅遊計畫者 ，理財專家表示，不論美元或日圓，都不要遲疑了，現在可以展開分批換匯的行動。

理財專家表示，新台幣難得在兩、三天內升值5角，距離暑假剩下沒幾天了，有海外出遊機會者，不妨把握機會換匯。

至於日圓，如果又掉到新台幣0.28字頭兌1日圓，那當然是最好，但新台幣漲日圓也漲，加上日圓還有避險貨幣角色，後市仍然看俏，沒辦法抓到最低點，就只能分批買進。

Money101金融比較平台表示，近日新台幣有望升破31元兑1美金，也就是有機會看到30字頭，以過往10年平均匯率為30.86上下，只要看到相對低點，都建議可以進場換匯。

未來國際經濟局勢不穩定，包含7月美國是否會對中國進口價值3,000億美元貨品加徵25％關稅，則有可能讓日圓續漲，打算赴日旅遊者，建議可以進行分批換匯，以平均兌換成本。

中美貿易戰牽動全球股匯市震盪，手上人民幣定存即將到期的吳先生，非常徬徨到底要不要續存？

Money101金融比較平台表示，人民幣定存是否續存依據投資人持有人民幣的目的，若是未來預計到中國留學、經商、投資，自然沒有匯率兌換風險，且仍能賺到人民幣定存的利率 ；不過，若是純粹以投資獲利為目的，則要考量未來人民幣若因中美貿易戰走貶，可能會賺到利差，卻賠了匯差。

理財專家表示，由於人民幣和美元利率都有2.5%到3％，遠高於新台幣，就利率的觀點來看，錢放在人民幣或美元都比放新台幣划算，但就風險和未來經濟發展走勢來看，美元仍比人民幣穩一些，儘管人民幣這幾天升值不少，但後續還是要看G20峰會川習見面之後的發展，到期的人民幣不需要急著續存，不妨改成美元三分之二，人民幣三分之一。