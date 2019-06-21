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用電穩定又成焦點 工研院：電力供需管理戰略創造雙贏

2019-06-21 11:43經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

面對美中貿易戰衝擊，台商回流踴躍，電力供應、電網管理再度成為產業界討論焦點，工研院電網管理與現代化策略辦公室指出，用電管理是共同責任，需透過需量反應、智慧電網應用與節能鼓勵措施等，從發電、輸配電到用電端，共同創造雙贏新未來。

台北昨日出現36.9度高溫，連日創下今年新高溫，隨著溫度飆高，用電穩定與否又成為關注焦點。

「需量反應」主要是提升電力使用及管理效率，並讓使用者端也可以參與其中，需量反應起源於美國，目前在韓國、日本等地也有推行的電力管理方式，當電力批發價格過高、或是電力系統可靠度受到威脅時，可以透過調整電價或獎勵措施來使用戶改變用電習慣（如減少用電）。

以台灣來說，台電現有的需量反應措施包括「計畫性減少用電措施」、「臨時性減少用電措施」、「需量競價措施」、「空調週期性卸載」以及「需量聚合採購案」。

面對台灣電力發展，各領域專家均提出看法，台電公司副處長鍾思思指出，台電針對產業界，在各區成立節能服務團，依照不同製程，協助廠商達成節能效果；統一實業經理魏壽山則分享節能的成效，表示他們透過智慧電錶找出節能辦法，目前已年省100多萬度電；大同公司總處長陳威霖則建議，推動需量反應跟節電，政府應站在鼓勵性質，鼓勵產業跨出第一步。

工研院長劉文雄表示，台灣能源有限，98%都需靠進口，要讓電力供需穩定，在電力管理上必須花更多功夫，現在的發電端，每發出一度電，實際到用電端後，只剩下約0.9度，因為在發電廠需要用掉一些電、輸配電過程中又會有耗損。

劉文雄指出，用電要像理財一樣，需要聰明管理，要用得好、又要有智慧。國際間，如美國南加州電力公司在電力管理的經驗上也很值得參考，過去他們也曾必須向外購電，才能滿足當地相關用電端需求，但近年來靠著推動需量反應、能源效益、分散式再生能源、綠能屋頂等政策，現在不但可以滿足用電需求，在不加設大型發電廠下，有時還能出口電力，這其實是「為與不為」的問題。

面對電力管理的課題，劉文雄表示，工研院從技術面來找解方，尤其電力供需穩定需要大家一起合作與努力，從發電、輸配電到用電的整個電力系統，政府與廠商、每個民眾都有責任，才能共同創造優質投資環境與經濟雙贏的未來。

工研院劉文雄台電
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