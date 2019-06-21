CFC最快2022年上路 勤業眾信：企業及個人具緩衝期

2019-06-21 11:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



境外資金匯回專法於立法院臨時會三讀在即，有立委提案境外資金匯回專法落日後，應同步讓受控外國公司（CFC）條款上路。勤業眾信聯合會計師事務所今（21）日指出，CFC預計最快可能於2022年施行，如此將給予企業及個人更多緩衝期，以調整境外資金及投資架構。

勤業眾信稅務部會計師陳惠明指出，2016年「受控外國公司制度」（CFC）及「實際管理處所」（PEM）相關規定修正通過後，財政部考量推動反避稅制度時，須均衡考量租稅公平及配套措施等因素，行政院一直未明確訂定CFC及PEM施行日期，也讓企業經營處於不確定性中。

近日立委建議於境外資金匯回專法「落日」後一年內，讓CFC先行「日出」上路，而與PEM脫鉤先行，除了明確給予企業及個人調整境外資金及投資架構施行時間、多給予緩衝期外，也符合國際間反避稅發展趨勢，而財政部早已完善相關適用辦法及審查要點，稽徵層面應無疑義。

陳惠明表示，立委提議CFC脫鉤PEM率先施行，但自2018年底起，開曼及英屬維京群島等境外公司陸續發布「經濟實質法案」以來，台商關注PEM更甚於CFC。

主要原因就在於，受經濟實質法案影響的境外公司，可否申請認定為實際管理處所在境內的營利事業，以申請為台灣地區稅務居民，而主張豁免經濟實質測試。

然而，由於PEM尚未施行，台商無法以前述方式主張為經濟實質法案的豁免個體，因此，不少台商進而思索評估，是否要成為其他國家或地區的稅務居民，其中詢問度較高者為香港。

陳惠明指出，既然台商實際管理處所大多在台灣，成為台灣稅務居民較符合經濟實質，因此PEM的施行或可為台商提供經濟實質法案另一個解套方案。

另外，境外資金匯回專法先施行，對於個人或營利事業匯回以往累積在境外的資金或盈餘，可透由租稅減免的誘因將其導入國內的實質投資，同時，稅捐稽徵機關亦可藉此掌握納稅義務人海外轉投資及金融帳戶資訊。

然而，屆時境外資金匯回專法落日後，若未施行CFC，則稅捐稽徵機關雖有課稅資訊，又回到過去只要境外公司盈餘不辦理分配，則稅捐稽徵機關仍無法課稅。因此，施行CFC賦予稽徵機關課稅工具，的確可收租稅公平的效果。

陳惠明提醒，個人及營利事業應注意，國際反避稅趨勢已不可逆，在BEPS各項行動法案、CRS、CFC及PEM制度，以及經濟實質法案等衝擊下，利用境外免稅天堂公司避稅已非正辦。

陳惠明指出，隨著CRS金融帳戶資訊交換網絡佈建，以及CFC和PEM陸續施行，個人及營利事業除了須評估是否適用境外資金回台專法外，更重要者，為應儘速著手評估各項反避稅機制，對於境外資金、投資架構及稅負安排可能產生的衝擊，並適當調整因應。