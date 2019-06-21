34%民眾投資首選房地產 創一年新高

2019-06-21 10:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



市調指出，隨房市回穩、美中貿易戰升高，34%消費者首選房地產作為投資工具，占比創一年新高，各種產品中，住宅收租產品最受青睞，近七成投資民眾都優先選擇住宅。

永慶房產近日進行第三季房產趨勢調查，問到首選投資工具，房地產仍高居第一，占比達34%，比去年增加3個百分點，創近一年新高，其次依序為黃金，占比23%，第三為定存，占比二成。

另外問及民眾有無意願意投資房地產收租，67%民眾表示有意願，也創三年新高，包括新竹在內，七大都會區有意願的投資人都偏好住宅收租產品，占比都在67%以上，其次為店面，占比約二成上下。

至於對租金報酬率的期待值，有一成民眾只要投報率1.5%~2%就考慮投資，約五成民眾期待2%~3%，另外四成左右民眾要求3%以上才會投資。

對於美中貿易戰擴大，除了新竹縣市逾半、56%民眾認為會影響購屋意願外，其他都會區大都只有四成左右民眾認為受到影響，永慶分析，主要是新竹是科技重鎮，對於貿易戰可能衍生的科技戰較為敏感，因此購屋意願也明顯受到影響。

不過消費者普遍認為今年下半年經濟表現會較上半年差，占比達41%，僅26%認為下半年會比上半年好。