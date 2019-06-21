CFC最快2022年上路 會計師：企業及個人具緩衝期

2019-06-21 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



攸關台商海外資金回台權益的外資金匯回專法，於立法院臨時會三讀在即，有立委提案境外資金匯回專法落日後，應同步讓受控外國公司（CFC）條款上路，作為配套。會計師表示，CFC預計最快可能於2022年施行，如此將給予企業及個人更多緩衝期，以調整境外資金及投資架構。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師陳惠明指出，2016年「受控外國公司制度」（CFC）及「實際管理處所」（PEM）相關規定修正通過後，財政部考量推動反避稅制度時，須均衡考量租稅公平及配套措施等因素，行政院一直未明確訂定CFC及PEM施行日期，也讓企業經營處於不確定性中。

他認為，立委建議於境外資金匯回專法「落日」後一年內，讓CFC先行「日出」上路，而與PEM脫鉤先行，除了明確給予企業及個人調整境外資金及投資架構施行時間、多給予緩衝期外，也符合國際間反避稅發展趨勢，而財政部早已完善相關適用辦法及審查要點，稽徵層面應無疑義。

然而，陳惠明表示，立委提議CFC脫鉤PEM率先施行，惟自2018年底起，開曼及英屬維京群島等境外公司陸續發布「經濟實質法案」以來，台商關注PEM更甚於CFC，主要原因在於，受經濟實質法案影響之境外公司，可否申請認定為實際管理處所在境內之營利事業，以申請為台灣地區稅務居民，而主張豁免經濟實質測試。

但他指出，由於PEM尚未施行，台商無法以前述方式主張為經濟實質法案之豁免個體，因此不少台商進而思索評估，是否要成為其他國家或地區之稅務居民，其中，詢問度較高者為香港。

陳惠明表示，既然台商實際管理處所大多在台灣，成為台灣稅務居民較符合經濟實質，因此PEM的施行或可為台商提供經濟實質法案另一個解套方案。

另外，境外資金匯回專法先施行，對於個人或營利事業匯回以往累積在境外之資金或盈餘，可透由租稅減免的誘因將其導入國內的實質投資，同時，稅捐稽徵機關亦可藉此掌握納稅義務人海外轉投資及金融帳戶資訊。然而，屆時境外資金匯回專法落日後，若未施行CFC，則稅捐稽徵機關雖有課稅資訊，又回到過去只要境外公司之盈餘不辦理分配，則稅捐稽徵機關仍無法課稅。是以，施行CFC賦予稽徵機關課稅工具，的確可收租稅公平之效果。

最後，陳惠明提醒個人及營利事業應注意，國際反避稅趨勢已不可逆，在BEPS各項行動法案、CRS、CFC及PEM制度，以及經濟實質法案等衝擊下，利用境外免稅天堂公司避稅已非正辦。