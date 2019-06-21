親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮航空罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

鴻海接班人選揭曉！劉揚偉扛下鴻海集團董事長大位

家裡養了很凶的大狗？一看阿嬤手中照片都傻了...

產創條例三讀通過！租稅優惠再延10年

2019-06-21 10:43經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

立法院臨時會今（21）日上午三讀《產業創新條例》部分條文修正案，四大租稅優惠展延10年至2029年12月31日止；另增訂以未分配盈餘進行投資，免加徵5％營利事業所得稅規定，鼓勵企業在台投資。

由於產創條例租稅優惠措施將於今年底實施期滿，本次修法應運而生，立法院臨時會日前三讀通過智慧機械5G投資抵減案，再於今日三讀通過部分條文修正案，包含研發投資抵減、員工獎酬股票、天使投資人半數投資抵稅、個人投資新創穿透性課稅，四大租稅優惠都展延10年，延長到2029年12月31日止。

這次修法增訂第23條之3，以未分配盈餘進行實質投資，投資金額得列為未分配盈餘減除項目，免加徵5%營所稅；另考量我國創投募資型態，修正放寬第23條之1「有限合夥創投事業採透視個體概念課稅」的適用條件，期能鼓勵大小企業在台投資，也有助穩定租稅及投資環境，加速創新佈局。

經濟部指出，本次產創條例修正包括延長租稅優惠措施10年、提升投資動能誘因、強化租稅措施誘因等三大修法方向，共增刪、修正10條文。

其中，產業所期盼之智慧機械及5G投資抵減，可望促使業者在未來關鍵3+1年內，加速投資，全面帶動產業朝智慧化發展及建構5G應用能量。

為加速政策推動，經濟部刻正研擬投資抵減子辦法，考量產業特性及規模，彈性訂定智慧化認定及簡化申請流程，也將規劃說明會，加強對外溝通法令規定及輔導業者申請適用，以嘉惠廣大中小企業及傳統產業。

其次，經濟部關注產業界長年以來反應未分配盈餘課稅不利投資規劃，本案通過後，業者以未分配盈餘實質投資於營運所需建築物、設備及技術，將可免加徵5%營所稅，不僅減輕業者稅務負擔，活化資金運用效率，且對於國內GDP成長具有實質貢獻，符合政府「接地氣、拚經濟」的優先施政目標。

在申報流程上，無需事先提供投資計畫專案核准，僅需於辦理未分配盈餘申報時，依規定填報並檢附投資證明文件送所在地稅捐稽徵機關，以減輕業者作業負擔，相關子辦法刻由財政部訂之。

本次主要修法重點：

一、延長租稅優惠措施10年

包含研發投資抵減、技術入股或創作人配股、員工獎酬孰低課稅、有限合夥創投採透視個體概念課稅、天使投資人租稅優惠，以及未分配盈餘減除規定，實施期限至118年12月31日。

二、增訂以未分配盈餘進行實質投資得減除未分配盈餘税

企業以未分配盈餘進行實質投資，其金額得列為未分配盈餘減除項目，免加徵5%營所稅。

三、增訂智慧機械及5G投資抵減

業者於108年1月1日起至111年12月31日止（111年僅5G適用）購置智慧機械或5G，其金額達100萬元以上、10億元以下，得以當年度抵減率5%或3年內抵減率3%抵減應納營所稅額。

四、個人技術入股或學研機構技轉股票得適用孰低緩課稅

個人技術入股或學研機構創作人獲配股票，持股達2年並符合一定條件下，得適用「取得時」或「轉讓時」孰低價格緩課稅規定。

五’母子公司員工相互取得獎酬股票得適用孰低緩課稅

配合107年公司法修法放寬員工獎酬股票適用對象，母子公司員工相互取得股票，得適用「取得時」或「轉讓時」孰低價格緩課稅規定。

六、有限合夥創投事業得採透視個體概念課稅

增修「決定出資總額」得由創投事業逐年決定，可使一次募集資金超過3億元之有限合夥創投事業適用本規定。

七、修正國營事業研發經費應達一定比例規定

針對成立宗旨或業務屬性不符合促進研發目標之國營企業，增訂排除條款，包含中央銀行、中央造幣廠、中央印製廠、財政部印刷廠、交通部臺鐵局及中央存保（股）公司等國營事業。

八、修正產業園區之設置管理規定

產業園區各種用地之用途、使用規範及其他相關事項之辦法，由中央主管機關會商各中央目的事業主管機關定之。

九、產業園區環評規定回歸環保法規規範

配合107年修正施行之環境影響評估法施行細則，將產業園區環評相關規定回歸至環境影響評估法規範。

經濟效益：

一、形塑穩定租稅環境，強化產業升級意願

我國產業正值升級轉型之際，持續且穩定的租稅政策，有利於引導產業創新布局，進行投資規劃，達到升級轉型的目標。

二、提振國內投資動能，帶動整體經濟發展

企業以自有獲利進行實質投資得減輕租稅負擔，有助於活化資金運用，提升營運體質，因應景氣變化所帶來的風險，進一步提高生產效能與研發能量，以及產業競爭力，並帶動整體經濟發展。

三、提高研發人才留任，強化技術流通運用

提高研發成果投入產業之誘因，有助於留任研發人才於我國貢獻，並優化產業技術創新競爭力、帶動新創事業發展。

四、強化留才攬才誘因，集團運作更具彈性

高階人力資源外流已形成產業升級轉型的障礙，員工獎酬工具可協助產業規劃留才攬才措施，同時符合集團內人才流通需要，藉由共享經營紅利進一步加強員工向心力。

五、兼顧「高度」、「廣度」，加速進入次世代製程

藉由租稅誘因，使已達數位化的大型廠商，加速邁入智慧製造，並使廣大中小型業者加速導入數位化，大幅提升產能；並透過智慧化加乘效果，帶動相關產業重點廠商擴大投資，進而加快智慧生活應用發展的設備建置與服務運用商轉。

智慧機械創投5G
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

立院三讀產創條例 四租稅優惠再延十年

2019-06-21 10:43

臉書幣 楊金龍：只是代幣不是貨幣

2019-06-21 06:55

鎖定大陸內需市場商機 貿協促跨國集團來台採購

2019-06-21 06:10

名家觀點／科技戰延燒 政府要有戰略思考

2019-06-21 02:08

政院通過三方案 補貼回流台商核貸額5,000億

2019-06-21 01:27

5月外銷訂單連七黑 傳統貨品重傷

2019-06-21 01:25

今年經濟成長率 央行下修為2.06%

2019-06-21 00:22

電被誰吃掉了？ 逾4成冷氣冰箱用逾10年

2019-06-21 00:01

5月外銷訂單連7黑 機械產品最慘

2019-06-20 23:58

今年談TIFA 莫健加但書「美豬牛需有進展」

2019-06-20 23:54

貿易戰會不會演變成貨幣戰？ 楊金龍這麼說

2019-06-20 22:30

中美貿易戰升溫 民眾對「經濟成長率」預期呈小幅下滑

2019-06-20 22:25

高雄仁武產業園區 環評初審過關

2019-06-20 20:02

臉書幣若成功 楊金龍：涉及匯兌影響較比特幣大

2019-06-20 19:35

楊金龍：預估經濟成長為2.06% 未列美中貿易衝突

2019-06-20 17:55

央行理監事會最新決議 政策利率連12凍

2019-06-20 17:07

5月外銷訂單年減5.8％ 較去年同期下滑23.9億美元

2019-06-20 16:41

5月外銷訂單年減5.8% 資通信產品創歷年同期新高

2019-06-20 16:34

連七黑！5月外銷訂單387.2億美元 年減5.8%

2019-06-20 16:24

補助回流台商融資 從200億一舉調升至5千億

2019-06-20 16:07

韓國瑜爭取仁武產業園區 環評初審過關

2019-06-20 15:24

政院再推台商回流升級2.0 優惠貸款擴至5000億

2019-06-20 14:30

冷眼集／選前趕送利多！蔡政府「5塊大餅」 拚經濟還是拚選舉？

2019-06-20 14:30

台商回流2.0／藍批：大老闆借款幾乎免息 比學貸還低

2019-06-20 14:22

參加繁榮大高雄論壇 韓國瑜籲各界投資

2019-06-20 14:19

拚大選？經濟5法闖關 產創明三讀

2019-06-20 13:28

美中貿易戰 近七成台灣民眾擔憂升溫

2019-06-20 12:29

今年1-5月僑外投資30.6億元 較同期增9.48％

2019-06-20 12:10

政院核定優貸：回流台商5000億 在台企業1000億

2019-06-20 11:36

前五個月新南向國家來台投資金額 暴增七倍

2019-06-20 10:04

台鋁閃退、停電4次 廠商訴苦業績掉1/3醞釀撤店 微風南山：不適者淘汰！

2019-06-14 09:21

蔡佩君示警 越南已無便宜工資了

2019-06-13 15:37

現場直擊：資本逃離中國瘋湧而入 越南成為中美衝突最大贏家

2019-06-13 08:48

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

整理包／什麼原因？ 逼長榮空服員走上罷工這條路

2019-06-20 22:55

影／長榮勞資協商破裂 工會宣布16:00啟動罷工

2019-06-20 14:09

長榮航空勞資協商破局 工會宣布16時正式罷工

2019-06-20 14:12

長榮空服員罷工影響擴大 明後天取消86航班

2019-06-20 21:27

長榮空服突宣布4點罷工 旅行公會怒：完全沒緩衝太惡劣

2019-06-20 14:37

新聞幕後／長榮空服1.5小時前的突襲罷工 倒楣是旅客

2019-06-20 15:00

長榮航罷工首日停飛22航班 延誤6小時以上補償250美金

2019-06-20 18:00

長榮空服員投書：沈默的力量請妳覺醒

2019-06-20 16:31

要搭機看這裡！長榮空服罷工砍香港、曼谷、巴黎16航班

2019-06-20 16:15

長榮「突襲罷工」！旅行社急提醒：航班正式取消前 團員還是要集合

2019-06-20 15:35

新台幣升1.75角收31.175元 匯銀：最快明天重返「30」

2019-06-20 16:11

長榮空服員罷工 分組輪班「埋鍋造飯」長期奮戰

2019-06-20 23:14

長榮空服罷工不便險怎麼賠？ 產險公司：注意三大點

2019-06-20 16:25

長榮、華航罷工都遇到 女主播嘆：消費者被當俎上肉？

2019-06-21 07:47

林佳龍確定提前返台 長榮空服罷工交部四點應變計畫

2019-06-20 15:12

長榮罷工打亂出國旅程！ 旅客必知的「5項旅行社應變政策」

2019-06-20 20:24

長榮罷工今影響3600人 明影響班次晚上10點公布

2019-06-20 20:11

反制罷工 長榮獎勵空服出勤一次最多發兩萬元獎金

2019-06-20 17:26

新聞分析／一場兩邊準備好的罷工 旅客最輸

2019-06-21 00:50

長榮空服員突襲罷工 周五取消71航班

2019-06-21 00:06

影／長榮轉機旅客塞爆櫃台 排隊約100公尺

2019-06-21 08:22

不斷更新／長榮罷工！延誤、取消班機名單整理

2019-06-21 10:10

影／郭台銘跪母展孝道 讓張忠謀夫人震驚又感動

2019-06-20 17:36

高鐵獲利創13年新高 拆解三大關鍵數字揭真相

2019-06-20 20:25

出遊遇長榮罷工怎麼辦？ 專家教旅客這麼做拆解危機

2019-06-20 18:31

經濟解析／長榮突襲式罷工 其實工會早有準備

2019-06-20 20:54

長榮空服罷工 航班取消、延誤理賠注意事項看這裡

2019-06-20 16:10

影／長榮空姐北上參加罷工 反遭抗議

2019-06-20 20:14

空服工會預告16時罷工 民航局估今影響33架次

2019-06-20 15:19

逾千名長榮空服員 徹夜輪班靜坐直到罷工結束

2019-06-20 20:53

長榮空服員罷工 工會嗆：罷工沒有時限

2019-06-20 18:53

長榮航今日停飛71航班 最少影響營收3億元

2019-06-21 08:39

空服員罷工 小港機場旅客：長榮不應像現在這般

2019-06-20 18:42

長榮資方要求退糾察線？勞資抗議現場一度爆衝突

2019-06-21 10:46

影／長榮空服工會宣布罷工松機旅客：連廣播都沒有

2019-06-20 15:54

日支費禁搭便車 長榮推薦律師指「手心手背都是肉」

2019-06-20 14:05

長榮空服員突襲式罷工 旅行商業同業公會強烈譴責

2019-06-20 15:11

長榮航空：今日共36航班僅可飛14班

2019-06-20 17:17

長榮空服員罷工高呼「勞勞相挺」 公司：回去機場

2019-06-20 17:20

空服員工會桃園徹夜靜坐 繳證施壓長榮

2019-06-20 21:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top