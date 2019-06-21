新台幣開盤 升值7.5分

2019-06-21 09:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣今（21）日早盤以31.100元兌1美元，升值7.5分開出。

新台幣昨日大漲1.75角，終場以31.175元兌1美元作收，今早持續升值氣勢，開盤之後持續往上攻堅。