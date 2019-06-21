鎖定大陸內需市場商機 貿協促跨國集團來台採購

2019-06-21 06:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



為協助台灣業者掌握中國大陸新經濟商機，經濟部貿易局、外貿協會昨天在台北國際會議中心舉辦「2019中國大陸市場通路觀測發表列車」，邀請在大陸設立國際採購辦事處的跨國集團來台採購。外貿協會董事長黃志芳表示，中國大陸為全球第二大經濟體，擁有龐大內需市場，且去年台灣對陸出口年增6.3％，大陸市場對台灣產業及對外貿易都有相當重要性。

黃志芳說，中國大陸為全球第二大經濟體，2018年GDP達13兆5046億美元，在世界經濟總量居重要位置，中國大陸不但進出口暢旺，更擁有龐大內需市場，且是我國第一大出口市場，兩岸經貿關係向來密切，去年台灣對中國大陸出口總額為1384億美元，較前年成長6.3%，由此看出中國大陸市場對台灣整體產業及對外貿易的重要性。