鎖定大陸內需市場商機 貿協促跨國集團來台採購
為協助台灣業者掌握中國大陸新經濟商機，經濟部貿易局、外貿協會昨天在台北國際會議中心舉辦「2019中國大陸市場通路觀測發表列車」，邀請在大陸設立國際採購辦事處的跨國集團來台採購。外貿協會董事長黃志芳表示，中國大陸為全球第二大經濟體，擁有龐大內需市場，且去年台灣對陸出口年增6.3％，大陸市場對台灣產業及對外貿易都有相當重要性。
黃志芳說，中國大陸為全球第二大經濟體，2018年GDP達13兆5046億美元，在世界經濟總量居重要位置，中國大陸不但進出口暢旺，更擁有龐大內需市場，且是我國第一大出口市場，兩岸經貿關係向來密切，去年台灣對中國大陸出口總額為1384億美元，較前年成長6.3%，由此看出中國大陸市場對台灣整體產業及對外貿易的重要性。
黃志芳說，為協助台灣廠商更精準與跨國集團合作，共同建構供應鏈，貿協特地透過在上海、廣州及香港等三地駐點代表邀請17家重量級採購商來台參加一對一的商機媒合會，包括名列世界500强企業的國際汽配大廠Delphi、領先全球的自動化機電工程公司ABB、首屈一指的日本電信公司NTT電信、美國知名的專業儀器儀錶大廠Fortive、美國三大汽車製造商龍頭之一的FCA、德國大型螺絲螺帽及五金扣件進口商Reyher及全球最大被動電子元件及電源供應器製造商TE Connectivity等，採購品項包括汽車相關零件、電機及電子相關設備系統、機械及手工具零件、綠能科技產品、休閒食品及親子保健用品等。
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