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楊金龍：預估經濟成長為2.06% 未列美中貿易衝突

2019-06-20 17:55聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

中央銀行將下午舉行第2季理監事會議，對於下半年經濟狀況，預期國際需求仍弱，惟美中貿易衝突帶來部分轉單效應及基期較低影響，出口成長略升，加以政府推動擴大內需政策，有助民間消費與投資。央行預估下半年經濟成長2.36%(上半年為1.73%)，全年為2.06%。央行總裁楊金龍表示，央行預估2.06%的經濟成長，並未考量美國可能對中國輸美3000億美元的貨品加徵關稅的因素。

央行總裁楊金龍表示，央行預估2.06%的經濟成長，並未考量美國可能對中國輸美30...
央行總裁楊金龍表示，央行預估2.06%的經濟成長，並未考量美國可能對中國輸美3000億美元的貨品加徵關稅的因素。記者黃義書／攝影
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央行總裁楊金龍表示，央行預估2.06%的經濟成長，並未考量美國可能對中國輸美30...
央行總裁楊金龍表示，央行預估2.06%的經濟成長，並未考量美國可能對中國輸美3000億美元的貨品加徵關稅的因素。記者黃義書／攝影
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央行總裁楊金龍（右）表示，央行預估2.06%的經濟成長，並未考量美國可能對中國輸...
央行總裁楊金龍（右）表示，央行預估2.06%的經濟成長，並未考量美國可能對中國輸美3000億美元的貨品加徵關稅的因素。記者黃義書／攝影
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央行楊金龍關稅
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