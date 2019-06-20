5月外銷訂單年減5.8％ 較去年同期下滑23.9億美元

2019-06-20 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



經濟部統計處今天公布5月外銷訂單，較去年同期下滑23.9億美元，年減5.8%；累計今年1～5月與去年同期相比，下滑137.6億美元，年減6.9%。

下滑最多的是，機械產品年減17.9%，統計處表示，主因受美中貿易紛爭影響，市場觀望氣氛濃厚，對機械設備需求減少所致。以接自中國大陸及香港減1.2億美元、美國減1.1億美元較多。

電子產品年減6.3%，統計處指出，因部分高階智慧手機銷售不佳，及美中貿易紛爭抑制終端需求，影響晶圓代工、封測、被動元件等接單，加上記憶體需求疲弱，價格續跌所致，以接自中國大陸及香港減4.5億美元、東協減1.2億美元較多。

塑橡膠製品年減16.9%，同樣受到美中貿易紛爭影響，市場需求減緩，加上國際油價下跌，部分產品價格低於去年同期所致。以接自中國大陸及香港減2.6億美元、東協減0.4億美元較多。

資訊通信產品106.6億美元，為歷年同月新高，較上月增1.2%，較上年同月增1.0%，統計處指出，其中以高階筆電訂單增加較多，而部分智慧手機需求趨緩，加上伺服器需求下滑，抵消部分增幅。以接自歐洲增0.9億美元、日本增0.8億美元較多，中國大陸及香港則減1.5億美元。

光學器材年減10%，統計處分析，因中國大陸擴充面板產能，供過於求，加上市場需求疲弱，價格續跌所致。以接自中國大陸及香港減2.0億美元較多；基本金屬製品則年減12.3%，主因美中貿易紛擾衝擊全球經濟成長動能，客戶下單保守觀望，加上鋼價下跌所致。以接自東協減0.8億美元、歐洲及美國均減0.7億美元較多。