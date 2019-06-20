連七黑！5月外銷訂單387.2億美元 年減5.8%

2019-06-20 16:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



5月外銷訂單金額387.2億美元，年減5.8%呈現「連七黑」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

經濟部今（20）日公布5月外銷訂單金額387.2億美元，年減5.8%呈現「連七黑」，但衰退幅度略「優」於原先預期。觀察主要貨品接單狀況，除了資訊通信產品一枝獨秀，其餘全盤皆墨。

我國外銷訂單自去年11月由紅翻黑，迄今連續七個月負成長，今年第1季累計接單年減8.4%，是2010年以來同期最大減幅。根據經濟部統計處原先預估，5月接單金額落在370至380億美元間，年減7.6%至10%。

觀察主要貨品接單狀況，資訊通信產品以106.6億美元創下歷年同月新高，也較上年同月增加1%，其中又以高階筆電訂單增加較多，但因部分智慧手機需求趨緩，加上伺服器需求下滑，抵銷部分增幅。

電子產品年減6.3%，主因部分高階智慧手機銷售不佳，以及美中貿易紛爭抑制終端需求，影響晶圓代工、封測、被動元件等接單，加上記憶體需求疲弱，價格續跌所致。

光學器材年減幅度達10%，主因中國大陸擴充面板產能，供過於求，加上市場需求疲弱，價格續跌所致。

基本金屬製品年減12.3%，主因美中貿易紛擾衝擊全球經濟成長動能，客戶下單保守觀望，加上鋼價下跌所致。

機械產品接單也較上年同月銳減17.9%，主因受美中貿易紛爭影響，市場觀望氣氛濃厚，對機械設備需求減少所致。

塑橡膠製品年減16.9%，主因受到美中貿易紛爭影響，市場需求減緩，加上國際油價下跌，部分產品價格低於去年同期所致。

化學品也衰退13.7%，主因受美中貿易紛爭影響，終端需求減少，加上部分產品價格較上年同月下跌，以及部分廠商停工及定檢，接單能量減少所致。