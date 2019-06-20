沈榮津：年底前三分之一台商回流投資金額可望實質到位

2019-06-20 16:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



行政院今（20）日拍板通過「投資台灣三大方案」報告，將台商回流方案升級為2.0版，並納入根留台灣大企業、中小企業二方案。經濟部長沈榮津下午表示，台商回流投資金額預計今年底可達5,000億目標，實質到位投資金額應有三分之一，約1,600~1,700億元。

沈榮津指出，美中貿易戰有很多不確定因素，若台商回流投資金額確定到位，一定會帶動內需，帶動就業。

此外，沈榮津也表示，為落實投資到位，他已要求相關單位加快行政效能，針對投資台灣事務所人力不足一事，也已請工業局支援，且都已經協調好了。

沈榮津強調，未來將採專人專責方式處理，讓台商回流從申請，到排除投資障礙、投資到位，都由同一個人專責負責。

沈榮津指出，再加上三讀通過的《產業創新條例》修正案，他認為會有加乘效果，搭配透過租稅獎勵方式，讓台商回流的投資腳步加速加快。

此外，還有適用沒去大陸投資的「根留台灣企業投資方案」。其中，大企業部分，預期效益實施2.5年預計創造1,500億元投資，中小企業由中小企業發展基金支應，優惠貸款額度為200億元，政府補助融資手續費1.5%，總額度為200億元。

對此，沈榮津強調，台商回流政府都獎勵了，針對根留台灣的企業若不獎勵，那說不過去，且這次除了針對大企業，也針對中小企業，因為中小企業是弱勢，更要妥善照顧。