韓國瑜爭取仁武產業園區 環評初審過關

2019-06-20 15:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜積極爭取高雄仁武產業園區設立，今（20）日環保署專案小組第四次初審此案，環評委員雖對於林地處理、文資保存仍有疑慮，但仍建議修正後通過，送環評大會確認。這也將是此案第四次叩關環評大會。

韓國瑜日前前往行政院會，提出的五大議案中，就包括仁武產業園區。韓國瑜當時表示，此案是由高市府自行報編，目前進度已較原訂期程落後，希望行政院相關部會加速作業，協助高雄產業發展。

仁武產業園區環評歷經一波三折，自2018年3月首次進專案小組初審至今，已經過四次初審會議、三度闖關環評大會。今年4月環評大會中，環委對於空汙、防洪等問題仍有疑慮，因此退回專案小組再審，高市府在5月底補件後，今日專案小組雖建議修正通過，但仍需經環評大會確認。

據高雄市府規劃，仁武產業園區面積約74公頃，產業用地占48公頃，希望引進行航太和精密製造產業，預計在北高雄打造航太產業聚落，約可吸引213億元投資、創造6,300個就業機會。

高雄市經發局副局長王宏榮表示，目前有許多航太業者有用地需求，包括國內航太產業龍頭漢翔也希望高市府能協助取得擴廠用地，加上配合未來國機國造、客機更換等未來航太產業所需，希望環評委員支持此案過關。

高市府指出，經調查，中高雄發展圈至少58公頃產業用地需求，2020年航太產業另有28公頃用地需求，合計遠高於仁武園區可提供的48公頃，顯現需求強勁，有其開發必要性。

高市府也承諾，仁武產業園區30%產業用地將優先安置區內外違章工廠，在園區申設完成兩年後，前述產業用地再全面對外招商。

不過環委表示，過去審查高雄岡山的本洲工業區時，也宣稱有超過500公頃的用地需求，但後來卻變成閒置用地，對於高市府此次所稱的用地需求打上問號。