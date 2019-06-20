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陸資來台投資金額劇減逾七成四 台商赴陸投資減少45％

2019-06-20 12:58經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

經濟部投審會今（20）日公布僑外投資、陸資來台投資、國外投資、對中國大陸投資統計，今年1至5月核准僑外投資金額年增9.48％，其中，陸資來台投資金額較去年劇減超過七成四，而台商赴陸投資金額也減少45.99％；顯示美中貿易戰持續升溫，影響台商赴陸投資意願。

經濟部表示，今年1~5月僑外投資件數達1,476件，年增5.81％，投資金額約美金30.5億元，金額較去年增加主因為，投審會在5月核准澳商澳盛銀行集團股份有限公司，以約美金5.1億元增加台北分公司營運，資金之較大投資案所致。

陸資來台投資，1至5月核准陸資來台投資件數為56件，年減6.67％，投增資金額計美金僅2,820.2萬元，較去年同期大幅減少74.23%。

投審會表示，金額減少主要原因去年1月時，核准大陸商富士康工業互聯網股份有限公司透過新加坡商INGRASYS（SINGAPORE）PTE. LTD.，以約美金7,522萬元受讓取得國內事業鴻佰科技股份有限公司、新加坡商鴻運科股份有限公司及台灣分公司股份等較大投資案所致。

經濟部並說明，自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1,284件，核准投（增）資金額計美金22.1億元。

至於新南向國家來台投資情況，投審會表示，今年1至5月核准256件，較上年同期增加6.7％，投（增）資金額計美金6.8億元，較上年同期增加超過七倍，其中澳大利亞、新加坡及印尼來台投資金額均較去年同期大幅成長。

在對外投資方面，截至5月已核准（備）對外投資件數為257件，年增11.26％；投（增）資金額計美金30.8億元，年減1.09％。對新南向國家投資件數為90件，雖然較上年同期增加23.3％，但金額減少為計美金10.7億元，惟其中對新加坡投資金額較去年成長。

另外，在對中國大陸投資方面，經濟部指出，美中貿易戰持續升溫，影響台商赴陸投資意願，1至5月核准對中國大陸投資件數累計為249件，較去年同期減少2.73％；核准投資金額計美金19.5億元，較上年同期減少45.99％。

陸資經濟部
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