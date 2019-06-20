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中油油輪波灣遭攻擊後 下周汽、柴油價估不調整

2019-06-20 12:30經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

近期中油油輪在波斯灣荷姆茲海峽遭到攻擊，讓近期油價備受關注。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩機制的條件下，預估下周汽、柴油價格皆不予調整，實際調整金額將於23日中午12時於台灣中油全球資訊網和經濟部網站公告。

預估下周汽、柴油參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.0元、95無鉛汽油每公升28.5元、98無鉛汽油每公升30.5元、超級柴油每公升24.9元。

累算至6月19日之7D3B週均價為61.23美元，較上週61.46下跌0.23美元。新台幣兌美元匯率31.466較上週31.469升值0.003元。

分析油價上漲原因為川普與習近平將於G20峰會重啟貿易談判、中東海運運輸安全引發疑慮。但，受惠美國頁岩油產量續創歷史新高，則是油價下跌原因。

此外，中油也表示，荷姆茲海峽油輪遭攻擊，並未影響國內油品供應。

中油指出，該事故油輪所載7萬5千公噸石油腦主要用於石化原料，影響民生用油僅約2天，依石油管理法規定，中油皆儲備60天以上之汽油安全存量，油料缺口也已於6月17日順利購得替代貨油，這起事件確實未影響國內油品供應。

至於購買到貨油後能否順利租借油輪運輸，中油表示，此次購得的石油腦為CFR交貨，是由供應商租船，貨價已包含運費，無需再進場洽租油輪。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩機制的條件下，預估下...
依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩機制的條件下，預估下周汽、柴油價格皆不予調整。 圖／Ingimage
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中油油價
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