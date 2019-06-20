美中貿易戰 近七成台灣民眾擔憂升溫

2019-06-20 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



美國總統川普宣布自2019年5月10日起，對於中國出口至美國的2000億美元進口產品，課徵25%的懲罰性關稅，衝擊企業及民眾信心與金融市場。國泰金國民經濟信心調查結果顯示：有將近七成（68.8%）的民眾對於美、中貿易戰的擔憂上升，相較於去年8月的調查結果（63.9%），上升了近5個百分點。

自5月中以來，美、中雙方持續互相較勁並累積談判籌碼，貿易戰似乎有擴散至科技戰的趨勢。調查發現，有將近八成（77.7%）民眾認為美、中貿易戰未來發展風險會上升，相較於去年8月的調查結果（74.8%），上升了近3個百分點。

國發會最新公布的四月領先指標連續4月改善，且景氣對策信號綜合判斷分數回升，然而5月初美、中貿易戰情勢再度緊張，加上世界銀行大幅下修2019年全球經濟成長率預測至2.6%，且全球製造業PMI跌破50，這些外部因素對民眾信心的負面衝擊似乎更大。

調查指出，本月的景氣現況與展望樂觀指數同步受挫，分別來到-20.1及-16.6的水準，為年初以來最大跌幅。民眾的薪資展望及現況樂觀指數也同步下跌，雙雙跌破正值，民眾對於薪資期待轉趨保守。

在經濟信心與薪資展望保守氣氛的籠罩下，民眾消費意願小幅下滑，所幸大額消費意願指數已連續5個月處在正值，民間消費依舊穩健。

調查表示，國際機構接連下修2019年全球經濟成長率，但美、歐央行認為並無明顯的通縮風險，民眾對經濟成長率的預期小幅下滑，對通膨預期也同步小降。

隨著美、中貿易爭端意外惡化且有擴大跡象，雖然美股及滬股的跌幅不大，台股仍穩在萬點之上，但調查結果顯示民眾股市樂觀指數大跌至-21.0，為年初以來最大跌幅，民眾的風險偏好程度也小幅下滑至-6.0，後續應留意六月底G20高峰會時，美、中貿易談判進展方向對民眾股市信心可能產生的影響。