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今年1-5月僑外投資30.6億元 較同期增9.48％

2019-06-20 12:10聯合報 記者張語羚╱即時報導

經濟部投審會統計，今年1～5月核准僑外投資件數為1476件，較上年同期增加5.81%；投（增）資金額計美金30億5592萬元，較上年同期增加9.48%。

投審會表示，金額增加主因為今年5月核准澳商澳盛銀行集團股份有限公司以約美金5億1206萬5000元，增加台北分公司營運資金之較大投資案所致。

108年1～5月核准新設公司件數為860件，新設公司投資金額計美金2億8091萬9000元；另本年1～5月核准新南向國家來台投資件數為256件，較上年同期增加6.7%，投（增）資金額計美金6億8380萬4000元，較上年同期增加718.1%，其中澳大利亞、新加坡及印尼來台投資金額均較去年同期大幅成長。

陸資來台投資方面，108年1～5月核准陸資來台投資件數為56件，較上年同期減少6.67%；投（增）資金額計美金2820萬2000元，較上年同期減少74.23%；金額減少主因為107年1月份核准大陸商富士康工業互聯網股份有限公司透過新加坡商INGRASYS（SINGAPORE）PTE. LTD.，以約美金7522萬元受讓取得國內事業鴻佰科技股份有限公司、新加坡商鴻運科股份有限公司及台灣分公司股份等較大投資案所致。

對外投資方面，108年1～5月核准（備）對外投資件數為257件，較上年同期增加11.26%；投（增）資金額計美金30億839萬9000元，較上年同期減少1.09%。另本年1-5月核准（備）對新南向國家投資件數為90件，較上年同期增加23.3%，投（增）資金額計美金10億7，938萬5000元，較上年同期減少8.3%；惟其中對新加坡投資金額較去年同期大幅成長。

對中國大陸投資方面，108年1～5月核准對中國大陸投資件數為249件，件數較上年同期減少2.73%；核准投（增）資金額計美金19億513萬1000元，較上年同期減少45.99%；顯示美中貿易戰持續升溫，影響台商赴陸投資意願。

新加坡澳盛銀行
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