前五個月新南向國家來台投資金額 暴增七倍
根據經濟部投審會最新統計，今年1~5月核准新南向國家來台投資件數為256件，較上年同期增加6.7％，投資金額計6億8,380萬4,000美元，較上年同期暴增718.1％。
投審會指出，今年前五個月核准僑外投資件數為1,476件，較上年同期增加5.81％；投資金額計30億5,592萬美元，較上年同期增加9.48％。
其中，新南向國家投資金額大幅增加原因，主要是今年5月核准澳商澳盛銀行集團股份有限公司以約5億1,206萬5,000美元，增加台北分公司營運資金所致。
陸資來台投資方面，投資件數為56件，較上年同期減少6.67％；投資金額2,820萬2,000美元，年減幅度高達74.23%。
投審會說明，陸資來台金額減少原因，主要是今年1月核准大陸商富士康工業互聯網股份有限公司透過新加坡商INGRASYS（SINGAPORE）PTE. LTD.，以約7,522萬美元受讓取得國內事業鴻佰科技股份有限公司、新加坡商鴻運科股份有限公司及台灣分公司股份等較大投資案所致。
根據統計，自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准投資件數為1,284件，投資金額計22億1,599萬3,000美元。
對外投資方面，核准件數為257件，較上年同期增加11.26％；投資金額計30億839萬9,000美元，則較上年同期減少1.09％。核准對新南向國家投資件數為90件，較上年同期增加23.3％，投資金額10億7,938萬5,000美元，較上年同期減少8.3％，其中對新加坡投資金額較去年同期大幅成長。
至於對陸投資，核准投資件數為249件，較上年同期減少2.73％；投資金額19億513萬1,000美元，也較上年同期減少45.99％。投審會研判，美中貿易戰火持續升溫，連帶衝擊台商赴陸投資意願。
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