親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

台電文創紅到開展 煤灰杯墊製程大揭密

2019-06-20 06:08聯合報 記者張語羚╱即時報導

台電去年以循環經濟概念創立「台電文創」品牌，讓電廠發電產生的煤灰變身迷你版人孔蓋造型煤灰杯墊，一炮而紅，更獲2019金馬奇幻影展邀請聯名，成為該影展首度合推商品的公家單位，現在更首度舉辦台電文創特展。台電表示，希望透過展覽分享以發電廢棄物結合文創推動循環經濟的理念。

台電表示，台電相關廢棄物來自發電，推文創是為了讓循環經濟結合文化與創意後，更有機會被看見與落實，如引起話題的煤灰杯墊與礙子燈座，都是台電自身廢棄資源，此次特展希望分享台電文創努力至今的成果，藉此拋磚引玉、共同推廣循環經濟，因此展覽秉持再利用及無一次性垃圾，例如產品展示台以電線的拉線夾板作支撐架，更直接用逾50根平時在電桿上支撐線路設備的木製橫擔疊成吧台。

台電指出，文創特展首度揭秘明星商品煤灰杯墊製作過程，並將近千顆廢棄陶瓷礙子直接搬到展場，模擬台電文創團隊在廢料倉庫挖掘材料的場景，現場也首次公開包含水力電廠淤泥、變電箱、電桿牌等尚未曝光的最新文創企畫，如廢棄變電箱裁切作為手機架、書擋、筆筒等辦公小物，電桿標示牌也可化身工業風燈罩。

台電文創展覽即日起至8月23日每周一至周六上午9點至下午6點在台電大樓免費展出，現場有利用各種發電廢棄材料再利用做成的超酷文創品，還有結合台電logo的超夯打卡復古霓虹燈，好逛又好拍。

台電文創特展首度揭秘明星商品煤灰杯墊製作過程，並將近千顆廢棄陶瓷礙子直接搬到展場...
台電文創特展首度揭秘明星商品煤灰杯墊製作過程，並將近千顆廢棄陶瓷礙子直接搬到展場，模擬台電文創團隊在廢料倉庫挖掘材料的場景。圖／台電提供
分享
台電文創特展開幕，首次公開變電箱最新文創企畫，如廢棄變電箱裁切作為手機架、書擋、...
台電文創特展開幕，首次公開變電箱最新文創企畫，如廢棄變電箱裁切作為手機架、書擋、筆筒等辦公小物。圖／台電提供
分享
台電舉辦文創特展，秉持無一次性垃圾及再利用，產品展示台即以電線的拉線夾板作支撐架...
台電舉辦文創特展，秉持無一次性垃圾及再利用，產品展示台即以電線的拉線夾板作支撐架。圖／台電提供
分享
台電首度舉辦文創特展，秉持無一次性垃圾及再利用，直接用逾50根平時在電桿上支撐線...
台電首度舉辦文創特展，秉持無一次性垃圾及再利用，直接用逾50根平時在電桿上支撐線路設備的木製橫擔疊成展示吧台。圖／台電提供
分享
台電文創特展今起至8月23日在台電大樓免費展出，現場有以廢棄線路絕緣設備礙子結合...
台電文創特展今起至8月23日在台電大樓免費展出，現場有以廢棄線路絕緣設備礙子結合台電logo的超夯打卡復古霓虹燈。圖／台電提供
分享
台電舉辦文創特展，秉持無一次性垃圾及再利用，產品展示台即以電線的拉線夾板作支撐架...
台電舉辦文創特展，秉持無一次性垃圾及再利用，產品展示台即以電線的拉線夾板作支撐架。圖／台電提供
分享

台電文創廢棄物
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

經濟五法闖關 產創首戰告捷

2019-06-19 23:35

名家觀點／期待想像力執行力兼具的政府

2019-06-20 01:30

產創條例5G、智慧機械投抵優惠 三讀通過

2019-06-20 00:39

製造業缺人 總統允協助解決

2019-06-19 23:33

林伯豐籲增加人才環保抵減

2019-06-19 23:31

產創條例 最快20日三讀

2019-06-19 23:30

吳宏謀 掌中華郵政

2019-06-19 23:29

陳昭義回鍋董座…台糖提供土地 不賤賣

2019-06-19 23:28

台商回台投資方案2.0版政院明討論 擬7月上路

2019-06-19 19:51

豔陽高照 太陽能發電一度貢獻171萬瓩

2019-06-19 18:58

昔為普悠瑪翻覆下台 吳宏謀接任中華郵政董事長

2019-06-19 18:26

產創條例修法三讀 對誰有利？

2019-06-19 17:13

若發動第四輪貿易戰 顏承暉：台經濟成長恐下修至1.55%

2019-06-19 16:26

全台高溫 最高用電逾3500萬瓩創今年新高

2019-06-19 15:49

立院三讀產創條例 減稅鼓勵智慧機械、5Ｇ

2019-06-19 15:23

立院臨時會期 林伯豐拋4建言

2019-06-19 13:52

8月基本工資「必然」漲 林伯豐：但不該由政府喊價

2019-06-19 13:42

立工商協進會邀朱倫演講 林伯豐：盼政見對台灣有利

2019-06-19 13:33

勞保月領、一次領那個好？保證領回機制不吃虧

2019-06-19 13:33

免經驗、月入10萬？打工遇到這七種情況要小心

2019-06-19 13:32

G20大阪峰會舉行川習會 林伯豐：不要期待有好結果

2019-06-19 13:25

獨董與經營權問題多 前法務部長羅瑩雪籲再修公司法

2019-06-19 12:48

台北國際食品五展規模創新高 貿易戰帶來新商機

2019-06-19 12:19

國泰金維持今年台灣GDP2.2%的預測 但下行風險壟罩

2019-06-19 12:17

接任台糖董事長 陳昭義：不能賤賣土地

2019-06-19 11:34

華新科股東會 通過配息16.3元

2019-06-19 11:08

台糖新董座陳昭義 想在台糖開老人長照中心

2019-06-19 10:45

戶政便民再擴大 7月起可通報國軍申請4項補助

2019-06-19 10:36

台糖董事長上午交接 原任黃育徵傳出被請辭

2019-06-19 10:35

【重磅快評】中油油輪在荷姆茲海峽被轟真的沒什麼嗎？

2019-06-19 10:27

爆商標爭議！診所以「臺安」名義招攬健檢 民怨「若個資外洩、醫療糾紛找誰負責？」

2019-06-19 10:25

創新潛力產業投資論壇 聚焦5G、先進半導體、IP產業

2019-06-19 08:09

我租稅負擔率比OECD國家低 計社會安全捐後僅贏墨西哥

2019-06-19 06:09

台鋁閃退、停電4次 廠商訴苦業績掉1/3醞釀撤店 微風南山：不適者淘汰！

2019-06-14 09:21

蔡佩君示警 越南已無便宜工資了

2019-06-13 15:37

現場直擊：資本逃離中國瘋湧而入 越南成為中美衝突最大贏家

2019-06-13 08:48

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

飛特立航空董事長楊宿智 在美墜機身亡

2019-06-19 21:03

勞保月領、一次領那個好？保證領回機制不吃虧

2019-06-19 13:33

昔為普悠瑪翻覆下台 吳宏謀接任中華郵政董事長

2019-06-19 18:26

【重磅快評】中油油輪在荷姆茲海峽被轟真的沒什麼嗎？

2019-06-19 10:27

最火紅股東會紀念品 中鋼發出逾55萬份

2019-06-19 10:15

協商場地喬不攏...長榮空服明協商 再傳醞釀罷工

2019-06-19 14:37

政院核定公股高層人事 鄭永春接華南永昌證董座

2019-06-19 21:46

中鋼接到行政院經濟部派令 翁朝棟續任董事長

2019-06-19 09:39

中鋼營收賺不賺？翁朝棟：美中貿易戰是危機也是轉機

2019-06-19 10:40

長榮空服員若罷工 高雄會員不受保障？工會代表陳情

2019-06-19 15:44

國泰金投資長：台灣不須降息 現在坐在金山銀山上喊窮

2019-06-19 13:55

中鋼股東會紀念品退燒？董座：還發出了55萬份

2019-06-19 11:43

家樂福總座王俊超：今年下半年會很辛苦

2019-06-19 18:32

台糖新董座陳昭義 想在台糖開老人長照中心

2019-06-19 10:45

遠銀股價12元太委屈？ 徐旭東：出身好人家總要多一點

2019-06-19 11:45

台糖董事長上午交接 原任黃育徵傳出被請辭

2019-06-19 10:35

熱錢回來了！新台幣強升1.78角收31.35元 一個月來高點

2019-06-19 16:10

產創條例10-1條三讀 投資智慧機械、5G得抵減營所稅

2019-06-19 15:52

徐旭東：很多銀行來談合併 遠銀有很好的條件

2019-06-19 14:41

台開打造「養生旅居」概念飯店 找來法國宜必思合作

2019-06-19 19:22

豔陽高照 太陽能發電一度貢獻171萬瓩

2019-06-19 18:58

3.5GHz上限設100MHz 業界：5G競標會很激烈

2019-06-19 22:33

美國穩居半導體龍頭 台灣IC設計全球第2

2019-06-19 13:36

加航歡慶加拿大日 推超值機票前往加美18K有找

2019-06-19 08:44

台幣早盤勁揚逾1角 升破31.400元

2019-06-19 09:22

中華電信徵才 將招募基層員工447人

2019-06-19 15:39

戶政便民再擴大 7月起可通報國軍申請4項補助

2019-06-19 10:36

創業家新子公司新時代電商上線 瞄準食品網購

2019-06-19 14:22

大韓航空宣布 有意增添30架波音787夢想飛機

2019-06-19 16:30

8月基本工資「必然」漲 林伯豐：但不該由政府喊價

2019-06-19 13:42

統一麵包首創創新上架分潤制度 讓學生麵包上架小七

2019-06-19 15:07

呂芳銘：未來三、五年應用端將推動到真5G時代

2019-06-19 10:21

2019台北國際食品展今登場 台南市連續13年不缺席

2019-06-19 11:48

光群雷膠囊式內視鏡獲准上市 股價跳空漲停

2019-06-19 10:26

立院三讀產創條例 減稅鼓勵智慧機械、5Ｇ

2019-06-19 15:23

全台高溫 最高用電逾3500萬瓩創今年新高

2019-06-19 15:49

蘋果在陸產能 擬撤出三成

2019-06-20 01:14

「鋼粉」參加中鋼股東會 坐著輪椅也要來

2019-06-19 10:34

企業家選總統怎麼看？ 徐旭東這樣說

2019-06-19 23:02

血庫恐將入不敷出？年輕族群捐血人次20年來大減六成

2019-06-19 14:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top