台電文創紅到開展 煤灰杯墊製程大揭密

2019-06-20 06:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



台電去年以循環經濟概念創立「台電文創」品牌，讓電廠發電產生的煤灰變身迷你版人孔蓋造型煤灰杯墊，一炮而紅，更獲2019金馬奇幻影展邀請聯名，成為該影展首度合推商品的公家單位，現在更首度舉辦台電文創特展。台電表示，希望透過展覽分享以發電廢棄物結合文創推動循環經濟的理念。

台電表示，台電相關廢棄物來自發電，推文創是為了讓循環經濟結合文化與創意後，更有機會被看見與落實，如引起話題的煤灰杯墊與礙子燈座，都是台電自身廢棄資源，此次特展希望分享台電文創努力至今的成果，藉此拋磚引玉、共同推廣循環經濟，因此展覽秉持再利用及無一次性垃圾，例如產品展示台以電線的拉線夾板作支撐架，更直接用逾50根平時在電桿上支撐線路設備的木製橫擔疊成吧台。

台電指出，文創特展首度揭秘明星商品煤灰杯墊製作過程，並將近千顆廢棄陶瓷礙子直接搬到展場，模擬台電文創團隊在廢料倉庫挖掘材料的場景，現場也首次公開包含水力電廠淤泥、變電箱、電桿牌等尚未曝光的最新文創企畫，如廢棄變電箱裁切作為手機架、書擋、筆筒等辦公小物，電桿標示牌也可化身工業風燈罩。