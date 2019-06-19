產創條例通過 資誠整理四大修法重點

2019-06-19 17:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



立法院今（19）日三讀通過《產業創新條例》修正案，即日起至2022年內，廠商投資智慧機械或第五代行動通訊（5G）相關設備，可以直接抵減營利事業所得稅額，資誠會計師林巨峯表示，此次修法對台灣廣大的中小企業是一大利多，但還是要注意能夠抵減的稅額仍有若干限制，包括投資項目的適用期間不同、抵減金額區間、抵減率方案、稅額抵減上限等本次修法細節。

在適用期間方面，林巨峯表示，此法通過之後將回溯到今年1月1日起，企業投資智慧機械及5G系統的支出，一定額度內可以抵減營所稅額，投資5G產品的適用期間到2022年，而投資智慧機械的適用期間只有到2021年。

不過可抵減額度上有若干限制，林巨峯表示，可抵減額度包括同一年度內投資金額在100萬到10億元之間者，抵減率有兩個方案可以選擇，其一是以支出金額的5%來抵減當年度應納營所稅，其二是以支出金額的3%，自當年度起三年內抵減各年度應納營所稅額。

除了投資金額與抵減率的限制，林巨峯提到，抵減的金額也不能超過當年度應納營利事業所得稅額及未分配盈餘加徵稅額總合的30%，若再加上其他投資抵減金額合併計算，亦不能超過當年度稅額50%，故企業如果想要適用此波租稅優惠，應評估適用條件與自身情況，以爭取最有利之租稅權益。