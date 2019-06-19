產創條例修法三讀 對誰有利？

2019-06-19 17:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



經濟部次長林全能表示，初審通過產創條例展延十年，代表企業可安心投入相關創新研發。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

立法院院會今（19）日三讀通過《產業創新條例》修正案中「智慧機械+5G系統支出」投資抵減。資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師林巨峯指出，政府鼓勵產業朝智慧製造及5G應用發展，在這次產創條例修法新增「智慧機械+5G系統支出投資抵減」，期盼加速產業升級轉型及建構5G能量。

林巨峯分析，從今年1月1日起，企業購置智慧機械及5G系統支出，同一年度支出金額在100萬到10億元之間，皆可適用投資抵減，旨在鼓勵中小企業進行數位轉型，對台灣廣大的中小企業來說是一大利多。

根據資誠《實現5G商機報告》指出，至2020年全球5G總投資金額將成長至570億美元，5G將創造出全新的服務選項、應用案例和收入機會，甚至創造新的商業模式，而台灣也將在2020年釋出5G頻譜執照，本次通過的《產業創新條例》修正案有助於台灣企業發展5G。

林巨峯提醒，依修法後規定，投資智慧機械僅有前三年適用期，且投資抵減金額不超過當年度應納營利事業所得稅額及未分配盈餘加徵稅額30%，合併其他投資抵減後不超過50%。

因此，企業欲適用該等租稅優惠，應評估適用條件與自身情況後，以爭取最有利的租稅權益。