台灣每人平均一天用掉280公升自來水 水價逾20年不動

2019-06-19 16:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



台灣水價是出了名的便宜，工業用水更是全球最低。根據統計，去年平均每人每日自來水生活用水量達280公升，較2017年增加0.7%，即便如此，超過20年未調漲的水價仍是不動如山，原先預計今年有望調整的方案也胎死腹中，間接宣告「無限期凍漲」。

台灣地區水資源非常有限，水價卻相當低廉，台灣自來水公司不含基本費的平均水價僅9.61元，低於全球多數國家。

考量各國所得不盡相同，一般還會以家庭用水戶每年用水200立方公尺（度）的水費，除以該國平均每人GDP，可以得出「水費負擔率」，數值愈大代表民眾用水費用支出負擔較重；台水公布的水費負擔率為0.3%，同樣在全球「敬陪末座」。

由於慘澹經營、年年苦撐，在台水前董事長郭俊銘開出的「2018年底前不漲水價」支票期限屆滿後，原先有意啟動水價調整方案，打算在今年初的董事會報告。但據了解，當時許多董監事直接表態，希望「審慎考量社會氛圍」，此後再無下文。

目前台水水價共分為10度以下、11至30度、31至50度、51度以上等四個級距，根據台水高層先前的說法，台北自來水事業處從2016年將級距擴大為五級，並且增加最高級距單價，透過擴大差別費率，用量愈多水費愈高，當時也未引起太大的反彈聲浪，可見社會大眾可以接受，台水可能比照辦理。

如今台水則強調，還是必須尊重總監事意見，「目前沒有調漲時間表」，但台水也坦言，營運受制許多因素，包括購水、設備汰換及折舊攤提的成本攀高，水價卻仍紋風不動，「確實比較辛苦一點」。

根據主計總處最新國情統計通報，去年全國自來水生活用水量為2,265百萬立方公尺，較2017年續增2,392萬立方公尺，近六年平均年增1.1％，當年底自來水供水普及率也升至94.1％。

若以平均每人每日自來水生活用水量觀察，近六年平均用水量為275公升，整體走勢大致呈現上升趨勢，僅2015年因為天候乾旱爆發缺水危機，採取限水措施，以致用水量略呈減少，其餘各年用水量均呈增加，去年則達280公升。

觀察去年各縣市平均每人每日自來水生活用水量，以台北市332公升居首，其次為新竹市及新北市，各為307公升及304公升，金門縣則以120公升排名最後。

相較於2017年，以連江縣增加7.4％最高，苗栗縣增加2.2％位居第二；減幅則以屏東縣及基隆市最大，分別減少1.6％及1.2％。