《產創條例》三讀 王美花：這是好事

2019-06-19 16:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



立法院今（19）日三讀通過《產業創新條例》增訂第10條之1條文，針對未來將提供企業購買智慧機械及5Ｇ相關設備技術享有投資抵減。經濟部次長王美花表示，「這是好事」，不僅對於產業智慧升級有加速作用，吸引台商回台投資同樣具有誘因。

今日於立法院三讀通過的產創條例增訂第10條之1條文，主要內容為鼓勵企業投資智慧機械及5G，若當年度支出金額達100萬元以上、10億元以下，得以當年度抵減率5%，或分3年抵減率3%，抵減應納營所稅額。

經濟部提醒，產創條例放寬投資抵減的租稅優惠，需搭配「實質投資」計畫，企業必須轉變為具體行動。但，台商企業投資智慧機械、5Ｇ相關應用設備，給予營所稅投資抵減優惠，應可望帶動我國資本設備進口大增。

經濟部指出，立法院經濟委員會之前於4月25日進行《產業創新條例部份條文草案》審查，當時第72條的關鍵性條文初審通過，包括：研發投資抵減、天使投資人半數投資額抵稅、有限合夥創投穿透式課稅、員工獎酬工具擇低課稅等優惠全都展延10年，期限至118年12月31日。

經濟部當時初估，《產業創新條例部份條文草案》全數審查通過後，展延10年預期能夠促進每年GDP可增加逾7400億元，每年可望創造逾5400人的就業機會。

但先前同樣備受關注的10條之1修正草案，為鼓勵企業投資5G、智慧機械，享有當年度投資抵減率5%，或分3年抵減率3%部份，當時則未通過，於今日在立法院黨團協商中午完成協商後，立法院決議產創條例第9條不修正、維持現行條文，並就10之1條條文，決議採納民進黨黨團版本。

經濟部說明，智慧機械與5G設備抵減若以100家企業、每家10億元來計算，總投資額約1,000億元，稅損及所得稅增減後淨效益達2,400萬元。