遴選評委更透明 工程會7月起增加評委學經歷欄位

2019-06-19 16:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



行政院公共工程委員會表示，為使評選委員之專業知識更為透明，工程會預計自今年7月1日起，政府電子採購網將增加公開評選委員學經歷之欄位，供各機關於公開評選委員名單時一併登載，以利各界檢視其專業與採購標的之關聯性。

工程會說，各機關遴選評選委員，應考量具備與評選項目有關之專業知識，並可利用專家學者建議名單資料庫設定專長條件，產生建議名單遴選合適之評選委員。

為協助各機關遴選採購評選委員，工程會已建置專家學者建議名單資料庫，目前計有4,000餘人，其專業領域包括工學類等16類別，並下分景觀設計等250科別專長，機關可透過政府電子採購網提供的多元方式，設定所需之專長條件遴選委員。

工程會表示，部分機關設定專業類科別及專長條件後，就符合條件者採隨機遴選，目的是以防弊為考量，避免請託關說或受個人喜好偏見影響。

至於機電專家評景觀之情形，如果景觀工程含有機電設施，基於專業分工，機關遴選之委員包含機電背景人士，應係從需求面考量。

工程會說，機關肩負評選成敗責任，一般利用資料庫挑選與評選項目有關專長之專家學者，會再從其中審慎選擇較合適者簽報機關首長或其授權人員核定。資料庫無合適人選，也可以另外簽報核定。如採隨機抽籤方式遴選委員，卻忽略專長，是錯誤的作法。