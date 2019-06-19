產創條例10-1條三讀 投資智慧機械、5G得抵減營所稅

2019-06-19 15:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



立法院院會今（19）日三讀通過《產業創新條例》修正案，本次修法重點包括採智慧機械3年、5G設備4年的短期投資抵減優惠措施方式，鼓勵業者投資於智慧機械及5G，其當年度支出金額達100萬元以上、10億元以下，得以當年度抵減率5%、或分3年抵減率3％，抵減應納營所稅額。

立法院院會今日三讀通過《產業創新條例》部分條文修正草案，納入投資智慧機械、5G設備年限分別為3年、4年的短期投資抵減優惠措施，鼓勵企業投資智慧機械與5G，當年度支出金額達新台幣100元至10億元以下者，得抵減當年或分3年各5%、3%營所稅。

在立法院黨團協商中午完成協商後，立法院決議產創條例第9條不修正、維持現行條文，並就10之1條條文，決議採納民進黨黨團版本。經濟部說明，智慧機械與5G設備抵減若以100家企業、每家10億元來計算，總投資額約1,000億元，稅損及所得稅增減後淨效益達2,400萬元。

立法院院會隨後於下午處理產創條例部分條文修正草案，三讀通過其中的10之1條條文，規定近三年內無違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律且情節重大情事之公司或有限合夥事業，自2019年1到2021年投資自用的全新智慧機械，或自2019年到2022年投資導入5G相關全新硬體、軟體、技術或技術服務，其支出金額在同一課稅年度內合計達100萬元以上、10億元以下範圍者，得抵減應納營所稅額。

民進黨立委余宛如於三讀後發言，近期三讀的《電線管理法》確立未來5G共網、共頻、共建，為台灣數位轉型奠定良好基礎，本次三讀的條文鼓勵企業技術深化數位經濟發展及轉型，也促進產業轉型後為台灣民眾帶來更便利生活，共享數位經濟美好果實。

國民黨立委曾銘宗表示，如今美國、日本、中國大陸5G發展相當進步，而智慧機械是我國最有發展潛力的產業，國民黨團贊成產創條例10之1條修法，且本次修法將投資抵減額上限設定為10億元，且分年抵減，希望能促進國內5G、智慧機械產業發展。

據悉，產創條例中攸關延長租稅優惠10年的條文已排入接下來的臨時會議程，最快可望在20日、21日三讀通過；至於經濟五法中的其他四法，民進黨團也將力拚在本次臨時會中全數闖關成功。