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立院三讀產創條例 減稅鼓勵智慧機械、5Ｇ

2019-06-19 15:23聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

立法院臨時會今日三讀通過「產創條例」修正案，本次修法重點包括採智慧機械3年、5G設備4年的短期投資抵減優惠措施方式，鼓勵業者投資於智慧機械及5G，其當年度支出金額達100萬元以上、10億元以下，得以當年度抵減率5%、或分3年抵減率3％，抵減應納營所稅額。

經濟部指出，本次修法藉由租稅誘因，使已達數位化的大型廠商，加速邁入智慧製造，並使廣大中小企業加速導入數位化，大幅提升產能，也加速我國5G環境布建與服務應用。

本次三讀通過的「產創條例」增訂第十條之一明定，最近3年內無違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律且情節重大情事之公司或有限合夥事業，自108年1月1日 起至110年12月31日止，投資於自行使用之全新智慧機械，或自108年1月1日起至111年12月31日止，投資於導入第五代行動通訊系統之相關全新硬體、軟體、技術或技術服務，其支出金額在同一課稅年度內，合計達新臺幣100萬元以上、10億元以下之範圍，得以抵減應納營利事業所得稅額。

經濟部說明，因應全球工業 4.0 浪潮，政府應掌握未來 3 年智慧製造關鍵發展時刻，透過本項短期租稅獎勵措施，可促使業者積極導入智慧製造，完成智慧升級，並帶動 5G、AIoT 等產業發展；另搭配新一代 5G 於 109 年後全面商用化時程，第 4 年則聚焦 5G 創新應用，以實現「智慧生活」為整體目標。

立法院三讀通過「產業創新條例」增訂案。記者林伯東／攝影
立法院三讀通過「產業創新條例」增訂案。記者林伯東／攝影
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