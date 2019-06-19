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創業家新子公司新時代電商上線 瞄準食品網購

2019-06-19 14:22經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

創業家兄弟（8477）瞄準食品網購市場，今（19）日宣布將由100%持股成立的子公司新時代電商，推出B2B2C線上食品購物平台「365超市」，成為創業家旗下第四個電商平台，目標今年年底全站商品數10萬件以上。創業家表示，365超市目標要成為「國內商品數最多食品垂直電商」。

據經濟部公布106年統計資料顯示，電子購物營業額達1,685億元，其中食品飲料品類僅占10%，創業家認為，這凸顯該領域仍有相當大的發展空間。創業家表示，365超市看好食品網購發展潛力龐大，加上行動購物也愈趨普及，團隊自4月中成軍兩個月以來，已開發出Android系統App、手機版網站、電腦版網站等裝置，目前皆已正式推出。

創業家今年3月成立新時代電商，為創業家第二間子公司，領導人由現任松果購物董事長郭家齊擔綱，期望替公司開創第三條成長曲線。郭家齊表示，近年來國人在食品網購的消費習慣逐漸養成，正全面性顛覆傳統實體食品市場，然而食品電商因獨特的商品特性，包含商品效期短、低溫商品倉儲及物流成本高等等，使其成為切入門檻相當高的領域。

郭家齊也說，為突破食品網購發展的挑戰性，365超市承襲母公司創業家在「輕資產」行動購物的成功經驗，打造台灣食品商品數最完整的B2B2C垂直電商平台。

為搶攻B2B2C食品電商市場缺口，創業家指出，365超市將主打三大特色，包括「購物車降價折扣機制」、「買愈多省愈多」及「國內商品數最多的食品垂直電商」，同時宣布於6月19日至25日，推出首波限時下殺特賣活動，未來也將陸續推出季節性行銷大促活動，為下半年電商旺季全力備戰。

創業家兄弟子公司新時代電商旗下食品電商「365超市」今日開站，成為創業家集團旗下...
創業家兄弟子公司新時代電商旗下食品電商「365超市」今日開站，成為創業家集團旗下第4個電商平台，同步上線Android系統App、手機版網站、電腦版網站等裝置。圖／新時代電商提供
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創業家兄弟子公司新時代電商看好食品網購的龐大發展潛力，旗下「365超市」今日上線...
創業家兄弟子公司新時代電商看好食品網購的龐大發展潛力，旗下「365超市」今日上線，左起為新時代電商共同創辦人吳佩雯、新時代電商總經理郭書齊、新時代電商董事長郭家齊、新時代電商共同創辦人廖家欣。圖／新時代電商提供
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創業家兄弟電商網購
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