創業家新子公司新時代電商上線 瞄準食品網購

2019-06-19 14:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



創業家兄弟（8477）瞄準食品網購市場，今（19）日宣布將由100%持股成立的子公司新時代電商，推出B2B2C線上食品購物平台「365超市」，成為創業家旗下第四個電商平台，目標今年年底全站商品數10萬件以上。創業家表示，365超市目標要成為「國內商品數最多食品垂直電商」。

據經濟部公布106年統計資料顯示，電子購物營業額達1,685億元，其中食品飲料品類僅占10%，創業家認為，這凸顯該領域仍有相當大的發展空間。創業家表示，365超市看好食品網購發展潛力龐大，加上行動購物也愈趨普及，團隊自4月中成軍兩個月以來，已開發出Android系統App、手機版網站、電腦版網站等裝置，目前皆已正式推出。

創業家今年3月成立新時代電商，為創業家第二間子公司，領導人由現任松果購物董事長郭家齊擔綱，期望替公司開創第三條成長曲線。郭家齊表示，近年來國人在食品網購的消費習慣逐漸養成，正全面性顛覆傳統實體食品市場，然而食品電商因獨特的商品特性，包含商品效期短、低溫商品倉儲及物流成本高等等，使其成為切入門檻相當高的領域。

郭家齊也說，為突破食品網購發展的挑戰性，365超市承襲母公司創業家在「輕資產」行動購物的成功經驗，打造台灣食品商品數最完整的B2B2C垂直電商平台。