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勞保月領、一次領那個好？ 保證領回機制不吃虧

勞保月領、一次領那個好？保證領回機制不吃虧

2019-06-19 13:33經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

勞保老年給付可以選年金或選一次請領，大家都知道領年金可以領到身故，只要領超過6.6年，就比一次請領划算。不過，人有不測風雲，也有勞會擔心，萬一選了按月領年金，沒領幾年突然遭遇事故或生病身亡，反而領得比一次請領金額少，會不會太吃虧？其實勞保條例訂有「保證領回機制」，勞工若領的年金金額少於一次請領就過世，勞工遺屬可以選擇一次領走差額金，或是領遺屬年金，完全不吃虧。

勞保年金2009年上路，勞工達到請領老年給付資格時，可以選擇一次請領或按月領。當時政府為鼓勵勞工選擇年金，曾設算勞工若按月領年金，約7.8至8年領取總額將超過一次領金額。但因勞工勞保年資不斷累計，基本工資也逐年提高，勞保老年給付一次領及年金平均請領金額都較上路初期大幅提高，勞工領年金與一次請領總額時間也再縮短。

隨著多數勞工了解月領比一次領更划算後，選擇領年金比例逐年攀升，請領年金與一次請領比例也從上路初期6：4，到現在選領年金比例已達八成。

雖然八成以上勞工都是選擇領年金時，但很多勞工仍不免擔心，「萬一年金領不到一次請領總數就去世，豈不是很吃虧?」

事實上，勞保條例訂有保證領回的差額金條款，如果勞工領年金時間不到一次請領總數，其與一次請領差額仍可由家屬領回。舉例而言，勞工每月領1.7萬元年金，只領五年就過世，五年總共領102萬元，但如果是一次請領，原本可領180萬元，兩者差了78萬元。

勞保局表示，根據規定，勞工遺屬可以根據順位將78萬元差額金領回，依序是配偶及子女、父母、祖父母、受扶養孫子女、受扶養兄弟姐妹。家屬可以選一次領走差額金，也可以選擇領遺屬年金（原領老年年金金額半數），其中選一次領走78萬元最單純，但如果選擇遺屬年金，則各順位都訂有資格，必須符合一定條件資格才能領遺屬年金。

不過，要注意的是，勞保條例規定勞保各種年金只能擇一領取，也就是說，如果勞工遺屬本人已經領有勞保年金或失能年金，則只能選擇一次領走差額金。

若遺屬不想一次領差額金，選擇領遺屬年金，一旦遺屬有一天自己要領勞保老年給付時，就會面臨在勞保年金與遺屬年金之間擇一；但如果遺屬非屬勞工，而是軍公教人員，因非屬勞保年金，可以同時領軍公教月退休金及勞保遺屬年金；若遺屬領國民年金者亦然，不受年金只能擇一領取限制。

勞保局表示，實務上多數勞工遺屬大都選一次領走差額金，但是由於個別狀況不一，勞保局在第一線面對遺屬時，都會協助試算各種金額供勞工遺屬選擇。

勞保老年給付可以選年金或選一次請領，大家都知道領年金可以領到身故，只要領超過6....
勞保老年給付可以選年金或選一次請領，大家都知道領年金可以領到身故，只要領超過6.6年，就比一次請領划算。 本報系資料照／記者林俊良攝影
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勞保年金軍公教退休金
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