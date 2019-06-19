免經驗、月入10萬？打工遇到這七種情況要小心

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2019-06-19 13:32經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

正值畢業季求職、暑期打工潮，去年勞動部接獲員工申訴電話最多是廣告不實、扣留證件及收取保證金，近幾年更有不少利用3C如臉書、line刊登廣告，詐騙青少年證件成為詐騙人頭戶，或淪為車手案例，勞動部補助地方政府主動查察異常求職廣告，並到校園舉辦求職宣導活動，提醒青少年防詐騙教戰守則。

暑假與畢業季來臨，正是青少年打工、新鮮人求職的旺季，為了避免不肖業者以不實徵才廣告，使青年誤入求職陷阱，勞動部提醒青年朋友應先了解求職須知與勞動權益，找工作更有保障。

勞動部統計去年員工透過郵件信箱，信件及地方政府受理的申訴案件，其中申訴雇主涉有「不實廣告」、「扣留證件財物」、「收取保證金」、「指派違法工作」案件總計190件，類型多為求才內容與實際不符及收取保證金等，多數對象都是年輕人。

勞動部表示，隨著現代網路科技發達，3C產品使資訊更容易取得，也有愈來愈多詐騙集團假藉徵人名義，利用臉書社群或Line即時通訊軟體等刊登求職廣告，面試時要求提供金融帳戶存摺及金融卡，求職人可能淪為詐騙人頭戶；也有以「短期打工」、「低勞動高報酬」等噱頭，教唆至ATM取款或至超商收取被害人存摺證件，使求職者淪為提款車手或收簿手，致觸犯刑法。

為加強宣導求職者及打工青少年的勞動權益保障，勞動部近年配合內政部推動的「暑期保護青少年─青春專案」，每年以就業安定基金補助地方勞政主管機關，主動查察異常求才廣告，並運用多元媒體宣導及辦理校園與校外求職防騙宣傳活動。

勞動部提醒青少年求職前應牢記「三要」準備，包括一、「要確定」事先蒐集應徵公司資訊，了解公司及工作內容。二、「要存疑」檢視欲應徵公司是否有徵人廣告內容記載不合乎常情的待遇優厚，公司業務、工作內容模糊不確定。標榜工作輕鬆、免經驗、可貸款。三、「要陪同」面試時請朋友、家人陪同前往，或事先打電話告知親友欲前往面試之地點。應徵時堅守「七不」原則，不繳錢、不購買、不簽約、不離身、不辦卡、不飲用、不非法工作。

求職廣告不實勞動部
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