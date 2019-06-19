G20川習會面 林伯豐：不期待有好結果

2019-06-19 13:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



G20下周舉行，美中領導人將會面，會不會陷入僵局的貿易談判帶來曙光，為外界關注焦點。三三會今（20）日舉行例會，三三會副理事長林伯豐會前受訪直言，不期待有好結果，美中貿易問題不是這場會面就能解決。

林伯豐指出，這次川習會面，雖然使談判有緩和跡象，但是應該不要期待有好結果。「他們（川習）會面以前，兩方官方人員都會會談，有一個結論以後，他們見面了以後才有新的進展，」他說，雖然整體上市朝好的方向進行，但問題恐怕不是這次就能解決，不應太樂觀。

林伯豐指出，美中貿易衝突已由商品貿易關稅，延伸至個別企業制裁，目前包括華為在內143家中國企業或實體被列入管制名單。根據瑞士信貸銀行，恐將導致供應鏈的斷鏈，以最近的華為事件為例，華為等大陸企業合作密切的台商將會受到很大的衝擊。華為每年對台採購有150~170億美元，建議政府以台商立場為優先成本考量，不應擴大限制使用華為產品。

林伯豐也表示，台灣經濟成長低於全球經濟成長，主計總處最近下修今年經濟成長率，由2.27％調降為2.19％，遠低於全球的3.3%。他直言，國內景氣狀況確實讓企業界感到擔憂。根據財政部統計，台灣5月出口值227.2億美元，年減4.8%，已經是連續七個月負成長，建議政府持續改善國內經營環境，積極爭取加入CPTPP、RCEP以及主要貿易國家簽訂FTA，以吸引外商台商擴大投資台灣，提升國際競爭力。