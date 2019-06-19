親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

影／為錢簽下去！她拍寫真被封「最辣陸戰隊女兵」

獨董與經營權問題多 前法務部長羅瑩雪籲再修公司法

2019-06-19 12:48經濟日報 記者程士華╱即時報導

公司法》歷經去年修正公布，為公司治理帶來新局面，前法務部長羅瑩雪今（19）日表示，修法後股東權益獲得強化，但是日後另開股東會的戰爭恐怕會更激烈，而且還有公司掛名負責人的問題、獨立董事制度等，現下還是有許多公司治理的實務問題未解，需要未來再修法處理。

東吳大學企管系今日以「我們與公司治理的距離？從公司治理到法人治理」舉辦講座，由前行政院長陳冲擔任主持人以及羅瑩雪、邱太三等兩位前法務部長進行與談，去年所修正的《公司法》議題於活動中多次被提起。

羅瑩雪表示，這次的修法有很多進步的部分，包括對新創公司的幫助、對於洗錢防治的規範等，但是法律實務上還是沒有解決公司找人掛名負責人的問題。

羅瑩雪表示，現行《公司法》第9條雖然明訂負責人等若經法院判決《刑法》偽造文書有罪確定，政府有權撤銷或廢止其登記，但是依據以往對公司掛名負責人的法官判例，其實偽造文書罪很難成立，可能需要再修正《公司法》來放寬其認定，只要有涉記載不實的事實者，即可適用此罰則。

羅瑩雪也提到獨立董事制度的問題，獨董看起來權力很大，但是一年可能只能參與幾次會議，不見得能完整行使其職權，甚至是友善公司的獨立董事，更難以扮演監督的角色，這點在大同公司的爭議中也受到關注，現在洽好是時機來檢視獨董制度的存廢或修正。

陳冲則另外點出，除了公司之外，包括學校、醫院以及各種財團法人，也都面臨著治理的問題，以前次美國總統大選為例，希拉蕊跟川普可以揭露對方的基金會的問題，這是因為法律有規範基金會法人必須有一定程度的資訊公開，這點台灣仍尚未跟上。

羅瑩雪公司法
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

爆商標爭議！診所以「臺安」名義招攬健檢 民怨「若個資外洩、醫療糾紛找誰負責？」

2019-06-19 10:25

台糖董事長上午交接 原任黃育徵傳出被請辭

2019-06-19 10:35

台北國際食品五展規模創新高 貿易戰帶來新商機

2019-06-19 12:19

國泰金維持今年台灣GDP2.2%的預測 但下行風險壟罩

2019-06-19 12:17

接任台糖董事長 陳昭義：不能賤賣土地

2019-06-19 11:34

華新科股東會 通過配息16.3元

2019-06-19 11:08

台糖新董座陳昭義 想在台糖開老人長照中心

2019-06-19 10:45

戶政便民再擴大 7月起可通報國軍申請4項補助

2019-06-19 10:36

創新潛力產業投資論壇 聚焦5G、先進半導體、IP產業

2019-06-19 08:09

我租稅負擔率比OECD國家低 計社會安全捐後僅贏墨西哥

2019-06-19 06:09

經部估今年離岸風電投資額 衝80億

2019-06-19 00:48

離岸風電開發商 盼國產化留彈性

2019-06-19 00:48

名家觀點／美中相爭 鹿死誰手？

2019-06-19 00:44

AIT：美台經濟3大優先 美牛美豬未決影響大

2019-06-19 00:37

進口仿冒品層出不窮 愛迪達、威而鋼上榜

2019-06-18 20:44

年租金3.31億元 PChome簽約郵政物流中心

2019-06-18 19:43

營業秘密法下半年才有機會通過

2019-06-18 18:54

擴張台南太陽光電版圖 茂鴻電力3年內投資174億元

2019-06-18 16:38

發掘投資新機會 永豐金證券論壇聚焦5G元件等產業

2019-06-18 16:20

無懼美中貿易戰 看這些台廠華麗轉身

2019-06-18 15:07

工研院結盟宏遠 推半自動成衣打樣產線

2019-06-18 14:33

一天內打樣完成！工研院助攻宏遠拚成衣快速打樣產線

2019-06-18 14:27

計程車執業考暴增400人 交通部推測是Uber駕駛

2019-06-18 13:41

長榮航空勞資爭議延燒 林佳龍：做好各種應變降低損害

2019-06-18 13:18

中華郵政加薪挨批獨厚主管 林佳龍這樣說...

2019-06-18 12:48

違反勞基法 上市、櫃公司加罰20％

2019-06-18 11:36

台鋁閃退、停電4次 廠商訴苦業績掉1/3醞釀撤店 微風南山：不適者淘汰！

2019-06-14 09:21

蔡佩君示警 越南已無便宜工資了

2019-06-13 15:37

現場直擊：資本逃離中國瘋湧而入 越南成為中美衝突最大贏家

2019-06-13 08:48

學者觀點之一：台北東區商圈為何衰退與政府對策

2019-06-11 16:55

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

【重磅快評】中油油輪在荷姆茲海峽被轟真的沒什麼嗎？

2019-06-19 10:27

美元投資保單銷售 腰斬

2019-06-19 00:40

新台幣貶值 美元投資型保單持續腰斬

2019-06-18 20:11

最火紅股東會紀念品 中鋼發出逾55萬份

2019-06-19 10:15

徐旭東：子女多參與集團經營

2019-06-19 01:03

無懼美中貿易戰 看這些台廠華麗轉身

2019-06-18 15:07

儒鴻迎Nike大單 熱到明年

2019-06-19 00:54

矽晶圓四哥 調降今年財測

2019-06-19 00:51

中鋼接到行政院經濟部派令 翁朝棟續任董事長

2019-06-19 09:39

統一併購韓國熊津 羅智先：打造「亞洲流通大平台」

2019-06-18 17:02

年租金3.31億元 PChome簽約郵政物流中心

2019-06-18 19:43

AIT：美台經濟3大優先 美牛美豬未決影響大

2019-06-19 00:37

回流台商 錢進儲蓄險

2019-06-19 00:36

徐董大讚井琪 最合格總座

2019-06-19 01:02

台灣旅客為全球唯二幸運兒之一 入住體驗一日星際探員

2019-06-18 13:20

華碩多路出擊 下半年來電

2019-06-19 01:01

華碩股東會 施崇棠：ZenFone 6供不應求

2019-06-18 14:27

中鋼營收賺不賺？翁朝棟：美中貿易戰是危機也是轉機

2019-06-19 10:40

兆豐銀員工持股信託 7月上路

2019-06-18 23:38

計程車執業考暴增400人 交通部推測是Uber駕駛

2019-06-18 13:41

撼訊陳劍威：比特幣可能成為避險工具

2019-06-18 20:37

擴張台南太陽光電版圖 茂鴻電力3年內投資174億元

2019-06-18 16:38

中鋼19日股東會 翁朝棟續任董事長呼聲大

2019-06-18 21:39

晶華潘思亮看貿易戰 台灣越南都是受惠國

2019-06-19 01:00

台廠今年拚差異化 MiniLED出貨提升

2019-06-18 14:33

巨大杜綉珍看貿易戰 中國製造時代結束了

2019-06-19 01:00

進口仿冒品層出不窮 愛迪達、威而鋼上榜

2019-06-18 20:44

台糖董事長上午交接 原任黃育徵傳出被請辭

2019-06-19 10:35

巨大做對兩件事 躲開貿易戰風暴

2019-06-19 00:58

加航歡慶加拿大日 推超值機票前往加美18K有找

2019-06-19 08:44

羅智先談陸超商加盟：要與組織加盟 非像台灣個體加盟

2019-06-18 16:30

中鋼股東會紀念品退燒？董座：還發出了55萬份

2019-06-19 11:43

手機辦貸款 多家銀行想承做

2019-06-18 23:37

台幣早盤勁揚逾1角 升破31.400元

2019-06-19 09:22

我租稅負擔率比OECD國家低 計社會安全捐後僅贏墨西哥

2019-06-19 06:09

我賦稅負擔率19.3% OECD國家第2低

2019-06-19 00:20

營業秘密法下半年才有機會通過

2019-06-18 18:54

長榮航空勞資爭議延燒 林佳龍：做好各種應變降低損害

2019-06-18 13:18

一天內打樣完成！工研院助攻宏遠拚成衣快速打樣產線

2019-06-18 14:27

神盾全屏多點光學指紋辨識產品亮相 明年還有新武器

2019-06-18 18:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top