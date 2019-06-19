獨董與經營權問題多 前法務部長羅瑩雪籲再修公司法

2019-06-19 12:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



《公司法》歷經去年修正公布，為公司治理帶來新局面，前法務部長羅瑩雪今（19）日表示，修法後股東權益獲得強化，但是日後另開股東會的戰爭恐怕會更激烈，而且還有公司掛名負責人的問題、獨立董事制度等，現下還是有許多公司治理的實務問題未解，需要未來再修法處理。

東吳大學企管系今日以「我們與公司治理的距離？從公司治理到法人治理」舉辦講座，由前行政院長陳冲擔任主持人以及羅瑩雪、邱太三等兩位前法務部長進行與談，去年所修正的《公司法》議題於活動中多次被提起。

羅瑩雪表示，這次的修法有很多進步的部分，包括對新創公司的幫助、對於洗錢防治的規範等，但是法律實務上還是沒有解決公司找人掛名負責人的問題。

羅瑩雪表示，現行《公司法》第9條雖然明訂負責人等若經法院判決《刑法》偽造文書有罪確定，政府有權撤銷或廢止其登記，但是依據以往對公司掛名負責人的法官判例，其實偽造文書罪很難成立，可能需要再修正《公司法》來放寬其認定，只要有涉記載不實的事實者，即可適用此罰則。

羅瑩雪也提到獨立董事制度的問題，獨董看起來權力很大，但是一年可能只能參與幾次會議，不見得能完整行使其職權，甚至是友善公司的獨立董事，更難以扮演監督的角色，這點在大同公司的爭議中也受到關注，現在洽好是時機來檢視獨董制度的存廢或修正。

陳冲則另外點出，除了公司之外，包括學校、醫院以及各種財團法人，也都面臨著治理的問題，以前次美國總統大選為例，希拉蕊跟川普可以揭露對方的基金會的問題，這是因為法律有規範基金會法人必須有一定程度的資訊公開，這點台灣仍尚未跟上。