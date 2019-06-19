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影／為錢簽下去！她拍寫真被封「最辣陸戰隊女兵」

國泰金維持今年台灣GDP2.2%的預測 但下行風險壟罩

2019-06-19 12:17聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

美中貿易戰衝擊發酵，全球經濟成長動能轉趨疲弱。國泰金控今天舉行第2季台灣「經濟氣候」暨「金融情勢」展望發表會，團隊研判第3季前各月成長幅度仍低，維持2019年台灣經濟成長率為2.2%，並研判有80%的機率落在1.5%~2.5%間，但需留意不確定性造成逐漸擴大的下方風險。

近期台灣領先指標雖小幅改善，然而美、中貿易戰5月再起波瀾並有擴大趨勢，恐將壓抑台灣景氣回溫的力道。

近期金融市場風險震盪再現，美國聯準會今年降息的機率明顯上升。國泰金研究團隊認為，台灣央行6月將維持利率不變，且全年維持利率不變的機率較大，降息機率仍低。整體金融情勢僅可望緩步改善，第3季呈現緊縮的機會依然較大。

國泰金研究團隊指出，世界銀行下修2019年的全球成長率預測至2.6%，且警告景氣下檔風險，WTO也預示全球商品貿易增速仍疲弱，加上最新全球製造業PMI已跌破50，均顯示全球成長的下行風險加大。

近期台灣領先指標雖小幅改善，然而美、中貿易戰再起波瀾，並有擴大至科技戰的趨勢，恐將壓抑景氣回溫的力道。綜合以上，國泰金研究團隊雖維持2019年台灣經濟成長率的預測值2.2%，但也未縮小預測的上、下界1.5%~2.5%，表示美、中貿易戰不確定性可能有逐漸擴大的下方風險。

第3季前各月的經濟氣候為陰，成長幅度仍低，衰退風險不大：雖然台灣短期受惠美、中貿易戰引發的投資回流與中國短期備料需求，但是貿易戰風險籠罩，及三大經濟體成長力道轉弱，均壓抑成長動能。

國泰金研究團隊對台灣短期景氣持續偏保守看待，研判2019/06-09各月經濟氣候出現陰的機率都在40%以上，雨的機率仍維持在10%以下，第2季及第3季的GDP季調後季增率分別為0.52%及0.71%，經濟成長動能持續偏弱，出現衰退的機率仍在10%以下。

國泰金研究團隊指出，影響2019年經濟成長與金融情勢的主要有5大因素，包括：美中貿易戰擴大的不確定風險高；美國聯準會未來貨幣政策的傾向與步調；中國加大刺激的財政政策與偏寬鬆貨幣政策的穩定效果；梅伊辭職後的選舉及脫歐風險；總統大選逼近牽動台美中關係，政治不確定性風險波動。

國泰金控貿易戰景氣
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