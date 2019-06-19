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中鋼營收賺不賺？翁朝棟：美中貿易戰是危機也是轉機

2019-06-19 10:40聯合報 記者徐如宜╱即時報導

中鋼公司今天舉行股東常會，全面改選董事11人，下午董事會選出董事長，現任董座翁朝棟列為經濟部法人代表，由於國營董總65歲禁令已鬆綁，續任董事長呼聲大。投資人關心中鋼近期投資展望，翁朝棟表示，美中貿易摩擦造成國際經濟震盪，雖對短期金融市場及出口造成不利影響，但對台灣是危機也是轉機。

中鋼107年合併稅前淨利319.22億元，較106年的234.03億元，成長36%。翁朝棟表示，展望今年下半年鋼鐵景氣，由於美中貿易戰紛爭未解，影響各國經濟成長及整體貿易，國際主要預測機構在今年5月紛紛下修全球經濟成長率，其中聯合國預測全球經濟成長率為2.7%，較今年1月預測數3.0%，下降0.3%。國內機構相關指標都在連續幾個月上升後回落，5月PMI甚至低於榮枯點50以下，反映出景氣下滑。

翁朝棟說，美中貿易摩擦造成國際經濟震盪，雖然對短期金融市場及出口造成不利影響，但對台灣並非全是負面影響，是危機也是轉機。在銷美25%關稅及大陸經商環境不確定性高的影響下，轉單效應及台商回流確實存在；另外伺服器、路由器等廠商也陸續回台增設產線，回台廠商的廠房建設將可帶動建材鋼料需求。

中鋼擬定六項具體做法積極布局提升競爭力，分別是：設備總體檢汰舊換新，提升生產效率與環保效能；研發先進加值產品，提升產業競爭力；持打造智能產銷，邁向精緻鋼廠；動態智慧開盤，貼近市場變化；提升工程自主能力，增進集團經營綜效；推動產業服務團，建構高值產業鏈。

中鋼改選董事列於第8案，第17屆中鋼董事候選人名單包括：翁朝棟、曾文生、吳豐盛、林弘男、王錫欽、翁政義、楊岳崑、陳春生。獨立董事候選人名單是張學斌、洪敏雄、高麗芬。

中鋼董事長翁朝棟在6月25日滿65歲，今年仍列為經濟部法人代表。若延任董事，董事會同意續任董事長，將是中鋼成立以來，第一位滿65歲未退休的董事長。

中鋼股東常會認列通過107年度盈餘分配案，決定107年度分配特別股股東股息每股現金1.4元；普通股股東紅利每股現金1元。

中鋼公司今天舉行股東常會。記者徐如宜／攝影
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中鋼董座翁朝棟表示，美中貿易摩擦造成國際經濟震盪，雖對短期金融市場及出口造成不利...
中鋼董座翁朝棟表示，美中貿易摩擦造成國際經濟震盪，雖對短期金融市場及出口造成不利影響，但對台灣是危機也是轉機。記者徐如宜／攝影
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中鋼董座翁朝棟表示，美中貿易摩擦造成國際經濟震盪，雖對短期金融市場及出口造成不利...
中鋼董座翁朝棟表示，美中貿易摩擦造成國際經濟震盪，雖對短期金融市場及出口造成不利影響，但對台灣是危機也是轉機。記者徐如宜／攝影
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中鋼公司今天舉行股東常會。記者徐如宜／攝影
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中鋼股東經濟部
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