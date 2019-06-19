戶政便民再擴大 7月起可通報國軍申請4項補助

2019-06-19 10:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



戶政跨機關通報項目愈來愈多，內政部今（19）日表示，從今年7月1日起，國軍人員到戶政事務所辦理結婚、新生兒出生或家屬死亡登記，戶所將協助通報國防部申請婚、育、喪、殮等相關補助，落實政府一站式的服務。

內政部指出，自7月1日起，國軍人員或國軍人員遺族至戶政事務所辦理結婚、出生或死亡登記時，只要表明身分，將可透過「戶政一站式服務」，由戶政事務所主動協助完成通報國防部，申請結婚補助、生育補助、喪葬補助及殮葬補助，如果不需要再補附其他佐證文件，國軍財務單位會在收到申請資料之日起五個工作日內，完成審核撥付作業。

內政部表示，為了落實政府數位化服務轉型，透過戶政機關一站式服務，達成「一處收件，全程服務」目標，近年持續擴大跨機關服務範圍，2015年7月起與衛生福利部中央健康保險署合作，陸續推動跨機關申請健保卡或健保退保通報服務。

此外，去年7月起也和勞動部勞工保險局合作，提供通報申請勞保或國保生育給付、勞保家屬死亡給付。今年再與國防部合作，將提供四項跨機關便民服務。

內政部強調，為節省民眾往返奔波不同機關的時間，內政部未來將持續與各機關合作，提供更多一站式服務，讓民眾生活更加便利。