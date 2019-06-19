台糖董事長上午交接 原任黃育徵傳出被請辭

2019-06-19 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台糖新舊董事長上午進行交接，原任董事長黃育徵原本傳出是個人因素請辭，台糖內部却認為他是「被請辭」，他上午表示，希望大家不要做太多的聯想。

黃育徵卸任後，由曾經擔任過台糖董事長的陳昭義回鍋接手。

黃育徵在蔡政府上任後即任台糖董事長，與總統蔡英文關係良好，也是政黨輪替後國營事業中任期最長的董事長，突然請辭內部都覺得相當的訝異，而傳出他是被請辭的。

內部指出，黄育徵雖然是蔡系人馬，但「現在是蘇貞昌當家，總統已經變成廟婆，在忙選舉」，為黃育徵叫屈。

之前因「慶富案」而臨危授命出任第一金控暨第一銀行董事長的董瑞斌，被因「慶富案」而下台的合庫金控前董事長廖燦昌給取代，當時就曾經傳出董瑞斌要回台糖接任董事長。

對於被請辭的說法，黃育徵上午表示，職位本來就是被指派的，離開也是非常正常，希望大家來正向的來談這件事情，重點是台糖會繼續地為台灣經濟努力。

至於未來的職位、是否可能回到循環台灣基金會擔任董事長？黄育徵表示，還有很多的事情想要做、會再看看。

黃育徵過去曾任台橡股份有限公司董事長兼執行長、資源循環台灣基金會理事長，其妻張振亞為101總經理、台灣嬌生前總經理，兩人都被認為是正宗英派財經人馬。