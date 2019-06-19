【重磅快評】中油油輪在荷姆茲海峽被轟真的沒什麼嗎？

2019-06-19 10:27 聯合報 主筆室



幾天前中油租用挪威7萬5千噸級油輪在中東荷姆茲咽喉海域疑遭伊朗水雷伏擊，船隻起火照片震驚全球。台灣能源部門的反應意圖大事化小，先說油料未受損，接著說此船油料將緊急向美國採購，希望能補上預定供應的缺口。當然，各級高官都說不會影響國內油品供應。

這幾天中油說法有些改變，之前「該船油料未受損」說詞轉趨保留，指雖然有保險，但船上10億台幣的油品可能報銷，雖不致影響國內油品、石化原料供應，但須以緊急採購補上這一船次的差額。

中油釋出的訊息比經濟部、再上層官員拍胸脯說沒影響國內油品供應實在些。但是7萬5千噸油料是個不小的數字，豈止是高官說的像到柑仔店買棒棒糖容易？國際油品市場全球搶市，台灣的小額交易，磕頭作揖才勉強維持，哪可能說想搶買就有貨？

中油打算向美國買，這想法有跡可循。中油前董事長、鴨子博士戴謙一年前與美國能源出口商錢尼爾公司簽下250億、25年液化天然氣採購合約，錢尼爾是大尾油品貿易商，雖沒有自家油田，但能調度的氣源、油源，不是問題。

買到油，接下來是運輸問題。國際大油商僅控制少許自家船隊，負責定期、長約的油源搬運，例如台灣訂了卡達、印尼的幾十年長約油品供應，其餘的油品運輸則仰賴國際油輪租賃市場，現貨市場買到貨了，再趕緊洽租油輪、天然氣槽船租借。必須了解，油輪是很大的傢伙，不是街上遊走的小黃，招手就能上車。

荷姆茲海峽遇襲的油輪是台灣中油租借，國際租賃市場最清楚受損狀況，看到台灣溫吞、大事化小的反應，「這塊肥肉好下口」，哄抬運價可以預期。保險市場的噬血是各行業之最，看到中油肥羊上門，兵險不大咬一口是腦殘。

至於對台灣的影響？要看調度能力。經濟部一定說沒問題，但從油價漲幅，不難看出國內油品供應受衝擊程度。美國國內庫存原油爆天量，台灣前幾週油價大幅下跌，本週卻開始回漲，有多少中油油輪遇襲因素？