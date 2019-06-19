創新潛力產業投資論壇 聚焦5G、先進半導體、IP產業

2019-06-19 08:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



面對美中貿易戰衝擊如何發掘投資新機會，永豐金證券總經理江偉源表示，全球供應鏈的生態正在發生移轉，台商回流預計將達6,000億商機浮現；另外、中國大陸尋求半導體技術自主化對台灣IP業者創造長線的發展契機；5G時代的到來台灣完整的供應鏈有機會扮演重要角色，在這場大國博奕的賽局中，新一輪的投資機會同時正在形成中。

江偉源表示，除了美中貿易戰，美國與歐洲及墨西哥都有貿易爭議，貿易爭端及華為事件，除了短期對產業的衝擊之外，也衍生訂單的轉移，甚至觸發供應鏈的遷徙以及加速新科技的發展，這些都是金融市場上的投資機會。

中研院資通所副組長陳文江說，5G時代即將來到，為了達到「大頻寬」、「低延遲」、「高傳輸速率」特性，高頻元件將是關鍵，台灣完整的供應鏈有機會扮演重要角色。知識力平台創辦人曲建仲博士表示，ARM與開源IP（RISC-V）技術趨勢，尤其ARM對華為停止授權後，中國尋求半導體技術自主化與去美國化，對台灣IP業者創造長線的發展契機。

近期政府積極引資回台，預計2019年台商回流資金將達6,000億新台幣，戴德梁行總經理顏炳立表示，市場觀察工業用地需求升溫，但並沒有如外傳的積極搶地。中油企劃室主任沈震宏對於下半年油價的看法仍是維持區間走勢。