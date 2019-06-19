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我租稅負擔率比OECD國家低 計社會安全捐後僅贏墨西哥

2019-06-19 06:09聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

稅收占經濟成長率（GDP）的比率為租稅負擔率，和美國、日本等經濟合作暨發展組織（OECD）國家相比，我國租稅負擔率一向是倒數第一，也比非OECD國家的新加坡低。財政部今年首度計入社會安全捐，將勞健保等支出也納入租稅負擔率來比較，結果我國仍輸新加坡，在OECD國家中僅贏過墨西哥。

財政部公布最新統計，在財政健全方案上路後，我國租稅負擔率緩慢提升，2017年租稅負擔率為12.9％，去年達到13.4％，回到2008年的水準，創9年新高。

外界質疑，我國勞健保等社會安全捐具強制性，性質上與稅相似，應該比照國際定義，計入租稅負擔率來計算。因此，財政部今年首次進行台灣的社會安全捐統計，統計結果2017年社會安全捐占GDP比重約6.5％，計入社會安全捐後的租稅負擔率提高為19.3％。

和國際相比，我國加計社會安全捐後的租稅負擔率雖擺脫倒數第一名但仍然吊車尾，僅比墨西哥的16.2％高一些，排在智利的20.2％之後，也低於新加坡的20.4％。

財政部官員表示，根據國際準則，我國社會安全捐統計範圍包含勞工保險、就業保險、公教人員保險、農民健康保險、全民健康保險、軍人保險、國民年金保險、新制軍公教人員退休撫卹基金等共11項保險及退休基金。

受各項目費率調整等因素影響，我國社會安全捐受逐年成長，自2006年至2017年，11年間成長7成3。各項目中以全民健保占逾3成5最高，其次為勞保占2成6、新制勞工退休基金則占15.6%，三者合計占逾7成7。增幅以勞保最高，主因勞保費率及基本工資調漲。

2016年為確保勞工退休金權益，強制雇主提撥退休準備金差額，將過去提撥不足之金額一次性補足，因此含社會安全捐的租稅負擔率達到19.9％最高，2017年則回降為19.3％

因2016年國軍人事精減，退休人數大幅提高，以及農民投保人數減少，軍保及農保金額都減少。至於18％等舊制的軍公教人員退休撫恤是採「恩給制」，受僱者無須繳款，所以不納入編算範圍，因此無法看出年金改革的影響。

國民年金保險勞工退休金財政部
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