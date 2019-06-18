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工程會：推動新南向 針對中小企業加強三面向服務

2019-06-18 20:24經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

行政院公共工程委員會今（18）日指出，為推動新南向政策，並針對「中小企業」加強服務，工程會由「人力資源」、「資訊資源」及「財務資源」三大面向規劃相關措施。政委吳澤成期許，盼今年度六大工程輸出團隊及拓點補助業者在新南向區域得標金額，能達到新台幣300億元目標。

工程會指出，吳澤成今主持「工程產業全球化平臺第11次會議」，在三大面向措施，包含依業者意見量身訂做人才培訓課程、擴充海外拓點經驗資料庫供廠商參考運用，及繼續推動拓點補助提供業者財務資源，逐步擴充我國中小型工程業者競爭力，有效協助中小型工程業者爭取新南向區域工程商機。

工程會表示，考量去年我國工程業者在新南向區域取得標案37件中，有17件標案是由中小型工程業者得標，且得標件數呈現逐年上升趨勢，顯示除以往各界較為熟悉承接海外工程之大型業者外，中小型工程業者赴海外發展已具初步成果，工程會於本年度透過上開各項輔導措施，加強協助過往未具海外經驗的中小型工程業者，爭取新南向區域工程商機，期能有更多中小型工程業者願意赴海外發展，爭取更多標案。

工程會規劃由「人力資源」、「資訊資源」及「財務資源」三大面向，逐步擴充我國中小型工程業者爭取新南向商機之競爭力。「人力資源」方面，依近年參與培訓班之中小型工程業者回饋意見，設計本年度「工程產業全球化人才實務培訓班」課程，包含常用工程英文研習、國際工程契約範本及案例分享、新南向市場稅（法）規則、國際組織標案備標技巧、拓點業者輸出案例實務分享等。

工程會表示，在「資訊資源」方面，本年度將擴充海外拓點經驗資料庫並進行海外商情蒐集分析，包括蒐集越南、印尼、緬甸較常為我國中小型工程業者列為目標市場之國家，提供「如何設立外國公司」、「相關公司稅務問題」、「工程技術顧問業及營造業資格條件」、「當地有力工程業者」等資訊供業者參考運用。另也將研析政府部門與各相關公會合作開立外文之廠商業績證明，俾利海外業主瞭解該中小型工程業者之專業能力。

工程會指出，在「財務資源」方面，內政部及工程會每年均有補助業者海外拓點初期成本，補助項目包括業務費、差旅費及日支生活費，對中小型工程業者更為受用。

工程會表示，吳澤成在會中，感謝各部會落實執行「工程產業全球化推動方案」有關海外工程人才培訓、協助資金融通、蒐集海外工程商情等相關措施，有效支援工程業者赴海外發展所需之政府資源。目前本年度截至5月底，六大工程（電廠、石化、ETC、都會捷運、環保及水資源）輸出團隊及拓點補助業者已得標9件，約190億元標案，吳澤成已責成相關部會落實相關協助作為，期能突破以往，達到今年度得標金額300億元的目標。

新南向政策吳澤成
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