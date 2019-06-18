親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

評／綠營使勁卡韓 請看盧秀燕怎麼對待林佳龍

違反新聞自由？偵查不公開，媒體到底怕什麼？

營業秘密法下半年才有機會通過

2019-06-18 18:54聯合報 記者張語羚╱即時報導

近年科技業洩密案件越來越多，立委鄭運鵬等去年提「營業秘密法」修正案，新增偵查「秘密保持命令」制度，並被行政院列為立法院本會期優先法案，不過都已經進入臨時會期，卻未列入議程，經濟部官員指出，先前委員會通過後，正在等待黨團協商期間，接著才能進入二讀，因此本會期無法通過，最快也要等到今年底、明年初。

經濟部官員受訪時指出，營業秘密法修正案新增偵查「秘密保持命令」制度，最主要是讓檢察官在偵查過程中，可以藉由發偵查保密令這套制度，使告訴人或被告願意把他的營業秘密向檢察官說明，同時避免二度洩密，不僅加速釐清案情，也可免去不斷洩密的風險，對於我國科技業、傳產都相當有幫助。

官員進一步說明，現行沒有「秘密保持命令」制度的狀況下，如果告訴人沒有完整向檢調說明清楚，有關營業秘密的內容，檢察官在偵辦過程容易陷入是否構成營業秘密要件的狀態，或者可能需要花費更多時間偵辦，去理解告訴人所指的營業秘密內容為何。

犯罪嫌疑人這一端也會有類似的問題，官員表示，嫌疑人可能不願意配合，導致能查到的資料有限，若修法後有了偵查「秘密保持命令」制度，有機會讓犯罪嫌疑人願意回應被告，解釋為他人研發或是自己研發之產品、技術等，透過此項修法，將加速檢察官偵辦的速度及效率，避免審理曠日費時。

官員也強調，外界關注「營業秘密法」的修法，且都聚焦在中國大陸竊密我高科技業，不過其實台灣很多傳產有許多Know-How，其實未來也可以適用，因此不僅有高科技業，基本上各行各業只要符合該法要件，都可適用。

科技業經濟部鄭運鵬
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

年租金3.31億元 PChome簽約郵政物流中心

2019-06-18 19:43

無懼美中貿易戰 看這些台廠華麗轉身

2019-06-18 15:07

發掘投資新機會 永豐金證券論壇聚焦5G元件等產業

2019-06-18 16:20

長榮航空勞資爭議延燒 林佳龍：做好各種應變降低損害

2019-06-18 13:18

計程車執業考暴增400人 交通部推測是Uber駕駛

2019-06-18 13:41

擴張台南太陽光電版圖 茂鴻電力3年內投資174億元

2019-06-18 16:38

工研院結盟宏遠 推半自動成衣打樣產線

2019-06-18 14:33

一天內打樣完成！工研院助攻宏遠拚成衣快速打樣產線

2019-06-18 14:27

中華郵政加薪挨批獨厚主管 林佳龍這樣說...

2019-06-18 12:48

違反勞基法 上市、櫃公司加罰20％

2019-06-18 11:36

全台兩萬多家！飲料店年營業額可望破千億 暗藏3大困境

2019-06-18 06:00

上緯海能風電 釋單西門子

2019-06-18 02:25

政院 擬推個資付費制

2019-06-17 23:36

半導體生產、機械出口 前五月續創同期新高

2019-06-17 23:26

20日勞資協商將直播 長榮：公開透明接受公評

2019-06-17 21:41

線上平台與線下交流會 科技部兩大亮點留住海外人才

2019-06-17 20:37

加薪挨批獨厚主管 中華郵政：解決同工不同酬問題

2019-06-17 20:31

長榮罷工案20日正式協商開放直播 主持人是「他」

2019-06-17 20:02

Uber條款爭議 交通部：只要求車合法、人合法

2019-06-17 19:25

資本市場看好美國降息？李鎮宇：有如三歲智商

2019-06-17 18:29

海能風電印花稅1.19億元 創苗栗縣單筆最高

2019-06-17 18:13

上緯第二座風場「海能」開發就定位 拚2021完工商轉

2019-06-17 15:07

西門子宣布取得台灣風電訂單 將設置47座風力發電機

2019-06-17 14:58

台鋁閃退、停電4次 廠商訴苦業績掉1/3醞釀撤店 微風南山：不適者淘汰！

2019-06-14 09:21

蔡佩君示警 越南已無便宜工資了

2019-06-13 15:37

現場直擊：資本逃離中國瘋湧而入 越南成為中美衝突最大贏家

2019-06-13 08:48

學者觀點之一：台北東區商圈為何衰退與政府對策

2019-06-11 16:55

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

系統、頻道版權糾紛 有線電視月底恐爆斷訊潮

2019-06-18 02:25

郭台銘勉工時16小時 徐旭東：身體也很重要

2019-06-18 11:45

全台兩萬多家！飲料店年營業額可望破千億 暗藏3大困境

2019-06-18 06:00

一掃去年大虧陰霾 308億…金控海外投資 賺錢了

2019-06-17 23:27

宸鴻退出後 富邦蔡家也確定放棄JDI案

2019-06-18 06:53

中國製造時代結束 看捷安特如何調整產線因應貿易戰

2019-06-18 09:48

味全定調 50%獲利將配息

2019-06-18 02:29

股東會激戰！大同公司派保住3席獨董

2019-06-18 02:44

華為下修展望 供應鏈急開會

2019-06-18 00:00

台商調產線 OBU人民幣匯款暴增

2019-06-17 23:44

急需擴廠卡在限建 淡海新市鎮成功爭取鬆綁法規

2019-06-18 12:35

高通加碼台灣 新大樓動工

2019-06-18 02:29

宸鴻退出JDI投資案 有三原因

2019-06-17 23:32

內憂外患夾擊 有線電視金雞母失色

2019-06-18 02:23

企業領回勞退帳戶餘款 要稅

2019-06-18 01:31

銀行流血競爭…等年輕人長大

2019-06-17 23:22

郭台銘出書了 「從郭董到果凍：相信郭台銘」18日預購

2019-06-18 11:59

台商回台投資方案2.0出爐：補助分3級、年限縮至5年

2019-06-17 20:41

618購物節登場 電商全力衝刺拚業績

2019-06-18 09:08

20日勞資協商將直播 長榮：公開透明接受公評

2019-06-17 21:41

上緯海能風電 釋單西門子

2019-06-18 02:25

中華郵政加薪挨批獨厚主管 林佳龍這樣說...

2019-06-18 12:48

國銀搶市 競推數位帳戶

2019-06-17 23:25

長榮航推薦柯莉娟 任第三方公正人協同主持

2019-06-17 22:15

無懼美中貿易戰 看這些台廠華麗轉身

2019-06-18 15:07

TPK不玩了 退出JDI私募

2019-06-17 23:36

樂桃航明年引進10架空巴新機 新引擎減少使用燃料15％

2019-06-18 11:07

加薪挨批獨厚主管 中華郵政：解決同工不同酬問題

2019-06-17 20:31

台灣旅客為全球唯二幸運兒之一 入住體驗一日星際探員

2019-06-18 13:20

政院 擬推個資付費制

2019-06-17 23:36

華為波及 台積電恐下修全年營收目標

2019-06-18 00:32

美債利率倒掛 劉憶如示警

2019-06-17 23:21

大同市場派…最快本周申請召開股臨會

2019-06-18 02:43

計程車執業考暴增400人 交通部推測是Uber駕駛

2019-06-18 13:41

名家觀點／印花稅改應跟上時代

2019-06-18 02:40

對抗貿易戰 程泰、宇隆跨界結盟

2019-06-17 23:28

加熱菸開放進口？國庫署：尚未定案

2019-06-17 22:26

政治素人參選甘苦談 郭台銘將出書細數心聲

2019-06-18 10:46

災損列報 500萬內僅需書審

2019-06-18 01:31

金控新南向效應 澳洲部位最多

2019-06-17 23:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top