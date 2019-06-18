營業秘密法下半年才有機會通過

2019-06-18 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



近年科技業洩密案件越來越多，立委鄭運鵬等去年提「營業秘密法」修正案，新增偵查「秘密保持命令」制度，並被行政院列為立法院本會期優先法案，不過都已經進入臨時會期，卻未列入議程，經濟部官員指出，先前委員會通過後，正在等待黨團協商期間，接著才能進入二讀，因此本會期無法通過，最快也要等到今年底、明年初。

經濟部官員受訪時指出，營業秘密法修正案新增偵查「秘密保持命令」制度，最主要是讓檢察官在偵查過程中，可以藉由發偵查保密令這套制度，使告訴人或被告願意把他的營業秘密向檢察官說明，同時避免二度洩密，不僅加速釐清案情，也可免去不斷洩密的風險，對於我國科技業、傳產都相當有幫助。

官員進一步說明，現行沒有「秘密保持命令」制度的狀況下，如果告訴人沒有完整向檢調說明清楚，有關營業秘密的內容，檢察官在偵辦過程容易陷入是否構成營業秘密要件的狀態，或者可能需要花費更多時間偵辦，去理解告訴人所指的營業秘密內容為何。

犯罪嫌疑人這一端也會有類似的問題，官員表示，嫌疑人可能不願意配合，導致能查到的資料有限，若修法後有了偵查「秘密保持命令」制度，有機會讓犯罪嫌疑人願意回應被告，解釋為他人研發或是自己研發之產品、技術等，透過此項修法，將加速檢察官偵辦的速度及效率，避免審理曠日費時。

官員也強調，外界關注「營業秘密法」的修法，且都聚焦在中國大陸竊密我高科技業，不過其實台灣很多傳產有許多Know-How，其實未來也可以適用，因此不僅有高科技業，基本上各行各業只要符合該法要件，都可適用。