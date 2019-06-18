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工研院助攻 宏遠拚成衣快速打樣產線

2019-06-18 18:14經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

快時尚當道！工研院在經濟部技術處科專計畫支持下，今（18）日宣布將與紡織大廠宏遠興業打造半自動化的成衣快速打樣試量產線，力拼一天內打樣完成，預計可大幅提升國內產業接單試產能力，並有機會吸引周邊在地業者在南台灣形成快速設計打樣的藍海產業聚落，擴大產業發展動能。

工研院微系統中心執行長朱俊勳表示，台灣紡織業的布料品質在世界有口皆碑，全球有70%的機能性布料皆來自台灣，但近年隨著快時尚的市場需求，客戶訂單開始轉為少量多樣，台灣紡織業過去習慣的接單模式備受挑戰。工研院協助紡織大廠宏遠興業建立國內第一套融合彈性上下料的半自動化製程，將原有分站式打樣流程整合成一站式作業，藉由人機協同工作的訓練，能協助解決少量多樣快速打樣技術瓶頸，未來示範場域將帶動台南在地帶動10家以上中小企業者及設計師共同加入，靈活縮短產品交期。

宏遠興業副總經理高錦雀表示，產業的數位轉型是一定要走的路，工研院有前瞻技術的人才，結合各個廠商的強項，就有機會和全世界競爭。全球的成衣市場推陳出新的樣式及產量變化都極為快速，但現行成衣圓T打樣步驟，仍全數採用人力進行車縫，一次打樣流程僅以一種布料為主，導致打樣流程動輒7-10個工作天，難以符合需求。未來工研院研發的智慧導引系統結合廠房機器手臂，在場域內將主要負責整合車縫流程，預估打樣最快1個工作天即能完成，更可節省超過50%人力，使品質與成本透明更易控管。

根據財政部統計，紡織業為台灣第四大貿易順差產業，但隨著業者生產外移及市場景氣緩慢成長，正面臨產值下降的挑戰。工研院與宏遠合作建構的快速打樣自動化試量產概念示範場域，初期將以可建置3D視覺虛擬走秀樣本相互結合成衣生產流水線半自動化車縫功能，將以智慧自動化打樣設備，滿足B2B新價值需求，未來規劃增設3D視覺感測及透過大數據管理，快速整合回應設計與生產部門，也讓上下游產業鏈能在南台灣形成快速設計打樣的藍海產業聚落，迸發產業新動能。

工研院與宏遠興業今（18）日宣布攜手合作建置全台首創成衣圓T自動化流水線，可大幅...
工研院與宏遠興業今（18）日宣布攜手合作建置全台首創成衣圓T自動化流水線，可大幅提升打樣速度，強化少量多樣的市場需求。圖為工研院微系統中心執行長朱俊勳（左）及宏遠興業副總經理高錦雀。工研院／提供
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