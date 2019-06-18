擴張台南太陽光電版圖 茂鴻電力3年內投資174億元

2019-06-18 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



擴張台南太陽光電版圖，茂鴻電力公司3年內將與投資夥伴投資174億元 ，以具體行動肯定台南綠能投資環境。市府表示，原訂110年達到1GW（10億瓦）太陽光電目標，可望提前於今年底達成。

台南市政府經發局今天宣布上述喜訊，經發局說，這項重大綠電投資案，將投入逾4500名施工人力，每年發電效益約3.5億度綠電，相當8.9萬家戶年用電量；每年減少碳排放量約19.5萬噸，相當502座大安森林公園。這也是繼GOOGLE、東京電力、太陽光電公會以及台灣中小企銀，以具體行動肯定台南綠能投資環境。

茂鴻電力團隊從年初迄今，已舉辦超過50場土地租用說明會，詳細說明土地承租相關權利義務及注意事項，經過系統衝擊分析、併接點可行性評估及台電嚴格審查，已陸續取得併聯許可、啟動土地租用程序以及電站施工評估設計等工作。

茂鴻電力將與投資夥伴預計分3年投資174億元，將租地投入地面型太陽光電，善用地面型太陽能電站專業、綠色金融支持，第一階段目標在台南拓展300MW（3億瓦）太陽光電版圖。

經發局說，台南太陽光電同意備案件數達5690件，裝置容量約846百萬瓦，年發電量達10.9億度，相當3.97座曾文水力發電廠年發電量，今年擴大啟動「陽光電城2.0計畫」，推動十大項目，落實八大策略，加速佈局城市能源轉型，原訂110年達到1GW太（10億瓦）陽光電目標，可望提前於今年底達成。