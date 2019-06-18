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一天內打樣完成！工研院助攻宏遠拚成衣快速打樣產線

2019-06-18 14:27聯合報 記者謝進盛╱即時報導

工研院與宏遠興業今宣布攜手合作建置全台首創成衣圓T自動化流水線，可大幅提升打樣速...
工研院與宏遠興業今宣布攜手合作建置全台首創成衣圓T自動化流水線，可大幅提升打樣速度，強化少量多樣的市場需求。左為工研院微系統中心執行長朱俊勳，右為宏遠興業副總經理高錦雀。圖/工研院提供
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協助台灣紡織業解決少量多樣客製需求，在經濟部技術處科專計畫支持，工研院今宣布將與紡織大廠宏遠興業打造半自動化成衣快速打樣試量產線，可由原來約7至10天，最快縮短在1天內打樣完成，預計可大幅提升國內產業接單試產能力。

全球服飾產業市場快速變遷；面臨「超快時尚」強力挑戰，工研院微系統中心執行長朱俊勳表示，台灣紡織業布料品質在世界有口皆碑，全球有70%機能性布料皆來自台灣，但近年隨著快時尚市場需求，客戶訂單開始轉為少量多樣，台灣紡織業過去習慣接單模式備受挑戰。

為此，工研院協助紡織大廠宏遠興業公司，建立國內第一套融合彈性上下料半自動化製程，將原有分站式打樣流程整合成一站式作業，藉由人機協同工作的訓練，由原來約15道工序，簡化為約7道；能協助解決少量多樣快速打樣技術瓶頸，未來示範場域將帶動台南在地帶動10家以上中小企業者及設計師共同加入，靈活縮短產品交期。

宏遠興業副總經理高錦雀表示，產業數位轉型是一定要走的路，工研院有前瞻技術人才，結合各個廠商強項，就有機會和全世界競爭。

他說，全球成衣市場推陳出新的樣式及產量變化都極為快速，但現行成衣打樣步驟，仍全數採用人力進行車縫，一次打樣流程僅以一種布料為主，導致打樣流程動輒7至10個工作天，難以符合需求。

未來工研院研發的智慧導引系統結合廠房機器手臂，在場域內將主要負責整合車縫流程，預估打樣最快1個工作天即能完成，更可節省超過50%人力，使品質與成本透明更易控管。

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