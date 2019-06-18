計程車執業考暴增400人 交通部推測是Uber駕駛

2019-06-18 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



「Uber條款」汽車運輸業管理規則第103條之1公告實施，交通部協助Uber駕駛合法營業，鼓勵轉開多元化計程車，並與警察機關協調增辦計程車駕駛人執業登記證考試，第一場今天在國家考場舉行，公路總局推估有逾400名Uber駕駛參加。交通部政務次長王國材表示，已經規畫增加考試場次、協助媒合車行、免收規費等措施鼓勵Uber駕駛順利轉入

為協助Uber駕駛報考計程車駕駛人執業登記證，交通部協請內政部警政署、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、台中市及高雄市等縣市政府警察局，於6月至9月間加開37場計程車駕駛人執業登記測驗，可增加容納超過萬名測驗名額。

交通部統計，今天測驗計有868位駕駛報名，相較於過去僅約300至400人次報名，報名人數增加1倍多，分析應該是增加許多Uber駕駛報考。