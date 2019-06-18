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許毓仁：美國智庫讚許台灣聲援香港、守護民主

2019-06-18 12:41經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

立法院院會昨（17）日通過「立法院朝野黨團共同聲明」，聲援香港人民對於民主自由的訴求。近日赴美參加「美國領袖人才參訪計畫」的立法委員許毓仁表示，華府智庫同樣高度重視香港「反送中」大遊行，樂見台灣表達聲援支持之意，並且讚許台灣守護民主自由的成果。

許毓仁於美東時間17日分別會晤美國智庫戰略國際研究中心（CSIS）中國專家葛來儀、美國企業研究所研究員庫伯、國家安全委員會前中國事務主管、現為布魯金斯學會研究員的何雷恩，以及約翰·霍普金斯大學保羅尼采高級國際問題研究院（SAIS）中國研究中心副主任瑪德蓮羅絲等人。

許毓仁指出，對於香港「反送中」大遊行，美方智庫紛紛表達高度關切，並且肯定「亞洲民主燈塔」台灣在這次行動中給予香港相當的支持。

此外，今年5月美國政府以國家安全為由，將華為列入黑名單，禁止其向美國企業購買零組件生產商品，為美中貿易大戰開啟全新篇章。許毓仁此行也會晤當地美商高科技業代表及相關商會，無論美國的民間企業或者政府都感到到憂心，認為台灣未必是美中貿易戰火下的獲利者，必須審慎應對。

美國智庫也強調，美方高度重視台灣2020總統選舉，並且尊重台灣選民的意志，「沒有所謂選邊站的問題。」作為亞洲民主典範，美國相信台灣民主的選舉機制，相信經由正當的民主程序，台灣2020年將會選出一位值得信賴的領導人。

長期關注美中台關係的學者葛來儀。圖／許毓仁國會辦公室提供
長期關注美中台關係的學者葛來儀。圖／許毓仁國會辦公室提供
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許毓仁香港
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