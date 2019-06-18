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治不好殺醫生？印度80萬醫生「反醫療暴力」大罷工！

違反勞基法 上市、櫃公司加罰20％

2019-06-18 11:36聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北勞工局今公布今年第3波違反勞動基準法、職業安全衛生法、性別工作平等法的雇主名單，勞工局也呼籲，勞基法罰鍰金額已提高至100萬元，另外新北也修正公告新的裁罰基準，違規事業單位如為上市、櫃公司者，將加重裁罰金額20％。

新北市府在6月13日修正公告新的裁罰基準，將依違規次數及僱用勞工人數決定罰鍰金額，勞工局指出，以違規事業單位僱用勞工人數101人以上為例，第1次違規的罰鍰金額，原則上將自10萬元起算。

勞工局說，若是為上市或上櫃公司，第1次違規的裁罰金額將至少從12萬起算，本次有上市設備製造業違反勞基法，以員工未提出加班申請單致無法計算為由，未計給勞工加班費，由於是第7次違法，遭處罰鍰90萬元。

勞工局指出，第3波共有274家業者，違規狀況以未依法給付加班費最為嚴重，共有87家；其次是54家使勞工超時工作；46家出勤紀錄未逐日記載勞工出、退勤時間；2家未足額提撥勞工退休準備金。

勞工局說，違反職安法部分，則以未提供必要的安全衛生設施共43家最普遍；違反性工法有2家，相關違規雇主名單可以在新北勞動雲的「違法雇主查詢」專區內查詢。(https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/Violate)

新北勞工局呼籲，勞基法罰鍰金額已提高至100萬元，另外新北也修正公告新的裁罰基準...
新北勞工局呼籲，勞基法罰鍰金額已提高至100萬元，另外新北也修正公告新的裁罰基準，違規事業單位如為上市、櫃公司者，將加重裁罰金額20％。圖／新北勞工局提供
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勞工局加班費
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