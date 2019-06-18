違反勞基法 上市、櫃公司加罰20％

2019-06-18 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北勞工局今公布今年第3波違反勞動基準法、職業安全衛生法、性別工作平等法的雇主名單，勞工局也呼籲，勞基法罰鍰金額已提高至100萬元，另外新北也修正公告新的裁罰基準，違規事業單位如為上市、櫃公司者，將加重裁罰金額20％。

新北市府在6月13日修正公告新的裁罰基準，將依違規次數及僱用勞工人數決定罰鍰金額，勞工局指出，以違規事業單位僱用勞工人數101人以上為例，第1次違規的罰鍰金額，原則上將自10萬元起算。

勞工局說，若是為上市或上櫃公司，第1次違規的裁罰金額將至少從12萬起算，本次有上市設備製造業違反勞基法，以員工未提出加班申請單致無法計算為由，未計給勞工加班費，由於是第7次違法，遭處罰鍰90萬元。

勞工局指出，第3波共有274家業者，違規狀況以未依法給付加班費最為嚴重，共有87家；其次是54家使勞工超時工作；46家出勤紀錄未逐日記載勞工出、退勤時間；2家未足額提撥勞工退休準備金。