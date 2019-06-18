飲料店營業額10年翻倍 3大經營困境看過來

2019-06-18 06:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



台灣大街小巷隨處可見飲料店，經濟部統計處表示，飲料店營業額更自2005年以來逐年攀升，至2018年已達962億元，平均每年成長8.9%，2019年1～4月營業額更續增4.8%，預期全年可望突破1000億元。不過統計處也發現，飲料店面臨「人員流動率高」、「同業間競爭激烈」、「營業成本上升」3大困境。

統計處調查，由於飲料店進入門檻較低，競爭激烈，加上近年薪資租金調漲，致經營面臨一些困境，根據統計處批發、零售及餐飲業經營實況調查結果， 2018年飲料店經營面臨的困境依序為「人員流動率高」（占54.6%）、「同業間競爭激烈」（占52.7%）、「營業成本上升」（占52.7%）。

為了提升競爭力，飲料店業者認為未來營運發展計畫前三項為「研發新產品」（占50.9%）、「加強食品安全控管」（占49.1%）、「降低人事成本」（占40.0%）。

近年來飲料店營業額逐年成長，統計處指出，隨著手搖飲及咖啡店營業據點的擴增、飲品口味推陳出新，加上近年來行動裝置的普及，提升訂購及付款的便利性，以及外送電子商務業者進入市場，帶動飲料店蓬勃發展，營業額自2005年以來逐年攀升，至2018年已達962億元，平均每年成長8.9%，2019年1～4月營業額續增4.8%，預期全年可望突破1000億元。

此外，我國飲料店展店快速，根據財政部營利事業家數統計，2019年3月底飲料店數達2萬2482家，較2018年底增加9076家，其中冰果店及冷（熱）飲店占8成，共1萬8,148家，較2008年底增加7639家或增0.73倍，其次為咖啡館3,403家，占15.1%，較2008年底增加1906家或增1.27倍，而茶藝館304家，較2008年底減201家，飲酒店627家，較2008年底減268家。