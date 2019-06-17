長榮航空推薦柯莉娟律師擔任第三方公正人

2019-06-17 23:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



長榮航空今(17)日與桃園市空服員職業工會(簡稱桃空職工)進行第三次協商前的會前會，長榮航空堅持一貫的立場，重申協商大門不會關閉，但也強制協商過程一定要公開、透明、開放媒體進場直播。

長榮航空尊重主管機關於今日會前會的建議，6月20日之重啟協商會議由勞動部政務次長劉士豪主持，協商會議時開放媒體進場直播，並同意由勞資雙方各指派一名專家學者協同主持，長榮所推薦的社會賢達為柯莉娟律師，桃空職工所推薦的則是范雲教授。

長榮航空所推薦的柯莉娟律師專精航空法及太空法，是第一位受領美國波音航空及太空法獎學金，在麥基爾大學攻讀航空法及太空法法學博士學位的華人。曾任教於東海大學、受邀於國際會議擔任講者與談者，並曾發表國際航空法等相關論著。柯律師不僅擁有廣泛理論知識，同時亦具備豐富的法律實務經驗。

長榮航空表示，因為過去的團體協商會議、調解會議、重啟協商會議，都是以閉門會議的方式進行，但屢次桃空職工的協商代表在會議結束後的發言或是記者會，常會扭曲會議的內容，並且抹黑長榮航空，包括前二次5月24日及5月29日的重啟協商會議，皆是如此，因此長榮航空認為唯有以公開、透明的方式，開放媒體進場直播，避免各說各話的狀況，而且此事涉及公眾利益，如此才能接受社會的檢視與公評。