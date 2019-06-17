加熱菸開放進口？國庫署：尚未定案

2019-06-17 22:26 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



有網友在爆料公社上發起投票活動，針對是否支持加熱菸應「依現行菸品法令開放」或「繼續違法扣押人民財產」？號召民眾表達意見。今晚投票截止，有超過2萬3000名網友投票，其中84%支持加熱菸應依現行法律開放。

加熱菸議題愈來愈受關注，立委黃國昌日前質詢財政部長蘇建榮，海關不可「違法扣押人民財產（加熱菸）」；民眾也提案完成連署「加熱菸應依現行菸品法令開放」，相關單位需在7月18日前回應。

有網友表示，「不希望有人抽菸，也不滿政府為了菸商利益違法扣押人民財產。」也有網友說，「用煙斗抽菸跟菸管抽菸和加熱器抽都是一樣的，為何只扣加熱器而菸管煙斗卻是合法的？」

財政部表示，加熱式菸草產品屬新興產品，各國管制作法不一，如法國、美國、日本及南韓等國家已開放進口，惟澳洲、香港、中國大陸及新加坡等則禁止進口。

有關加熱菸品的屬性及是否開放問題，財政部官員說，中央衛生主管機關已數次邀集專家學者及相關機關會商，國庫署曾參與相關討論，但目前尚未定案。至於加熱式菸草是否開放進口，則涉及菸害防制、國民健康及青少年保護，國庫署將視需要配合中央衛生主管機關研議。